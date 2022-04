Mi is beszámoltunk az esetről, amikor márciusban egy autós berágott a feltorlódott kocsisor miatt, hogy egyszerűen kisorolt a füves területre. Így sem jutott előrébb, a Közút pedig ennek apropóján is felhívta a figyelmet az alapvető közelekdési szabályok és biztonság betartására. Humoros TikTok-csatornájukon is megénekelték az esetet, ahogy azt egyébként a sztrádán leszálló hattyúval is tették.