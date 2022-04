− Ehhez alapvetően az odafigyelés szükséges. Fontos, hogy észrevegyem az ilyen szituációkat, bizonyos szempontból kötelességem is. Ha észlelem, de nem teszek meg mindent a veszélyes helyzetek elkerüléséért, akkor magamnak és másoknak is tudok kárt okozni, még ha nem is én vagyok a hibás.

De meg tudom tenni azt, hogy csökkentem a sebességem, kicsit jobban lehúzódok, elengedem, ha annyira menni akar.

Sok esetben már fedélzeti kamerákat is elhelyeznek az autókban, ami ilyen helyzetben nagyon hasznos tud lenni. Ezeket a szituációkat rögzítve be lehet küldeni a felvételt a rendőrségnek. Ha ez igazolja a jogsértést, akkor eljárást kezdeményezünk – tudtuk meg Milus Gábor rendőr ezredestől.