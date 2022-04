A megyei katasztrófavédelem honlapján számolt be arról, hogy április 28-án Esztergomban rendezték meg a harmadik országos műszaki mentőversenyt, amelyen a megyei fordulók legjobbjai mérték össze tudásukat. A megmérettetésen végül a megyénket képviselő tatabányai hivatásos tűzoltók a dobogó második fokára állhattak fel.

Mindent figyeltek a bírók

Mint írják, sorsoláson dőlt el, hogy melyik csapat milyen közlekedési baleseti helyzettel találja szembe magát. A viadalon a bírók sok egyéb mellett figyelték azt, hogy az egységek hogyan használják, kezelik a műszaki mentő felszereléseket, hogyan kivitelezik a vágó, feszítő műveleteket, milyen a csapatmunkájuk. A versenybírók figyelme kiterjedt a felderítés mikéntjére, a beavatkozáshoz választott taktikára, arra, hogyan választották ki a versenyzők a mentési utat és a behatolási pontokat.

Hozzáteszik, hogy mivel a feladat része volt a sérültek ellátása is, ezért pontozták azt is, hogy hogyan látták el a sérültet, felismerték-e, és ha igen, helyesen ismerték-e fel a sérüléseket. Mindezek mellett az is beleszámított az eredménybe, hogy milyen volt a csapaton belüli, illetve a sérülttel való kommunikáció. Természetesen közben ketyegett a stopper, az egy irányítóból, egy medic képzettséggel rendelkező tűzoltóból és négy beavatkozóból álló csapatoknak húsz percük volt a feladat végrehajtására.