Elképesztő, miért villant a pillangókés Kocson, majd jött a durva fenyegetés

A kocsi férfi két ismerősét is durván megfenyegette, egy alkalommal kést is rántott. Most tárgyaláson dönthetnek az agresszor sorsáról.

Forras: Shutterstock

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint, április 21-én tartják az első tárgyalást annak a kocsi férfinek az ügyében, aki egyik ismerősét pillangókéssel fenyegette, míg a másikra rá akarta gyújtani a házat. A tárgyaláson kezdetét veszi a bizonyítási eljárás. A vádirat szerint a férfi 2020. augusztus 10-én délután Kocson összetalálkozott az ismerősével. Nehezményezte, hogy az elhaladva mellette ránézett, ezért ingerült hangnemben kérdőre vonta, hogy miért nézi. A férfi nem reagált erre, hanem tovább sétált. A vádlott ekkor beszállt a testvére által vezetett gépkocsiba, s a sértett után mentek. Amikor utolérték a férfit, a vádlott a gépkocsiból kiugorva előkapott egy 10 centiméter pengehosszúságú pillangókést, melyet maga előtt tartva a sértett felé közeledett, és azzal fenyegetve, hogy szétveri a pofáját, hogy meri nézni őt, majd a kést fenyegetően az arca irányába tartva, combon rúgta a férfit, aki elesett, s ekkor a vádlott a mellkasára taposott. Mikor több személy is odasietett, az agresszor elhagyta a helyszínt. Újabb fenyegetés A bekattant férfi 2020. július 5-én 20 óra 30 perc körüli időben megjelent egy másik ismerőse kocsi lakhelye előtt, ahol telefonon felhívta őt és egy régebbi konfliktusra hivatkozva azt követelte, hogy a férfi menjen ki hozzá az utcára és beszéljék meg a nézeteltérést. Amikor ennek az nem tett eleget, azzal fenyegette meg, hogy „rájuk gyújtja a házat”, továbbá trágár szavakkal illette a sértettet, majd egy szeméttároló edényt nekiütött az utcán álló gépkocsijának visszapillantó tükréhez, amely emiatt letörött. Ezt követően futva távozott a helyszínről. A rongálással okozott kár 37 ezer forint. Megrongálta a kocsit 2020. július 7-én 16 óra 10 perc körüli időpontban a férfi ismét megjelent ugyanezen sértett lakhelye előtt, és a gépkocsijának hátsó szélvédőjét nylon zacskóba helyezett kövekkel betörte, majd elfutott a helyszínről. Később telefonon felhívta a tulajdonost, akit ismét azzal fenyegetett meg, hogy rágyújtja a házat. A rongálással okozott kár 60 ezer forint.

