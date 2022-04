Rendőrnapot tartottak pénteken a komáromi Csillagerődben. Az esemény megnyitóján Farkas Gábor dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány úgy fogalmazott:

Az elmúlt két évben a pandémia miatt nem kerülhetett sor a erre a nagyszabású ünnepségre. Idén viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a korlátozások csökkenésével április 29-én – rendkívül impozáns helyszínen – a komáromi Csillagerődben ünnepelhettünk munkatársaimmal.

Farkas Gábor dandártábornok Forrás: Beküldött / 24 Óra

A Rendőrség Napja alkalmából a dandártábornok köszöntötte a megye lakosságát, a rendőrség munkatársait, valamint családtagjaikat. Mint mondta, április 24-e Szent György napja, a Rendőrség ünnepe, amit Magyarországon 1992. óta tartanak. Sárkányölő Szent György a lovagok, a lovaskatonák, a fegyverkovácsok és a vándorlegények védőszentje volt. A modern világban Szent György a rendőrök patrónusa.

A rendőrségről szóló törvény értelmében kötelezettségem évente beszámolni a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés előtt a megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos rendőri feladatokról. Megtiszteltetés, hogy az idei évben is egyhangúlag elfogadták a beszámolómat, amely a törvényes, szakszerű, és hatékony rendőri munkánkat tükrözi

– mondta a rendőrfőkapitány.

Kiemelte, hogy a bűnmegelőzés, bűnüldözés és a közrend védelme során komoly erőfeszítéseket tettek kollégáikkal, amelynek eredményeképpen az elmúlt évben megyénkben csökkent a bűncselekmények száma. Sajnos azonban a közúti közlekedési baleseteknek a száma emelkedett. A 2022-es évre a rendőrfőkapitányság egyik fő célja a balesetek számának visszaszorítása, annak érdekében, hogy mindenki épségben hazaérjen. Ezt követően Farkas Gábor megköszönte a főkapitányság valamennyi dolgozójának az elmúlt évben végzett, fáradtságot nem ismerő, elhivatott, áldozatos teljesítményét, és jó erőt, egészséget kívánt munkatársainak. A kemma.hu olvasóitól azt kérte, hogy vigyázzanak magukra, és mindannyiuknak balesetmentes közlekedést kívánt.

Az ünnepség Czunyiné dr. Bertalan Judit, országgyűlési képviselő beszédével kezdődött, aki megosztotta értékes gondolatait a jelenlévőkkel. Megköszönte és méltatta a főkapitányság munkatársainak tevékenységét. A meghívott vendégek és a berendelt állomány a köszöntő után a Magyarock Dalszínház ünnepi műsorát tekintették meg, majd a jutalomátadás következett. Farkas Gábor rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, és a résztvevő polgármesterek elismerésben, jutalomban részesítették a kiváló szakmai teljesítményt nyújtó kollégákat. Belügyminisztériumi jutalmat 4 egyenruhás vehetett át, a megyei rendőr-főkapitányság részéről 28 rendőrségi dolgozó munkáját ismerték el, önkormányzati jutalomban pedig 56 rendőrségi munkatárs részesült. Nagy büszkeség a rendőrség számára, hogy Varga Viktor törzszászlós az idei évben abban a megtiszteltetésben részesült, hogy átvehette az Év rendőre Miniszteri Díjat közrendvédelmi kategóriában.

Varga Viktor törzszászlós rendőri szakmai pályafutását 2007. július 16-án a Tatabányai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Őr-és Járőrszolgálati Alosztályán kezdte meg járőrként. A beosztásában példaértékű munkát végzett. A rendőri munkához való hozzáállása és annak kimagasló színvonala elismeréseként 2009. szeptember 1-jétől körzeti megbízotti beosztásba került. Munkáját jelenleg is példamutatással, töretlen elszántsággal és precízen végzi. A körzeti megbízotti beosztása mellett a tarjáni csoport vezetői feladatait is magas színvonalon látja el, amely során szintén kiemelkedő munkát végez. Társait megfelelően képzi, segíti és irányítja. A DADA, illetve az Iskola rendőre programok keretein belül rendszeresen tart előadásokat diákoknak és szülőknek. Az előadásokról mindig pozitív visszajelzés érkezik a tantestület, a diákok és a szülők részéről egyaránt.

A törzszászlós évek óta eredményesen irányítja Tarján régiójának körzeti megbízotti csoportját. A bűncselekmények felderítésében a helyismerettel rendelkező körzeti megbízotti csoport nagy segítséget nyújt a bűnügyi szolgálati ágnak. A régiót átszelő 1119-es számú úton erős az átmenő forgalom, az útszakasz kanyargós vonalvezetése miatt a motorosok kedvelt útvonalai közé tartozik. A nap, különböző időszakában többnyire sebességmérő eszközzel történő ellenőrzéseket végeznek, melyek során kiemelten figyelnek az ittas vezetők kiszűrésére és motorkerékpárosokra is. Az elmúlt 5 évben Varga Viktor már két alkalommal is részesült elismerésben. Tavaly összesen 28 személyt fogott el, 14 főt állított elő, 34 ittas járművezetővel szemben intézkedett, 64 helyszíni bírságot, illetve 247 közigazgatási bírságot szabott ki, szabálysértési eljárást pedig 11 esetben kezdeményezett. Figyelmeztetést 59 személlyel szemben alkalmazott,



Cél a balesetek megelőzése. Ahogyan a főkapitány köszöntőjében is elmondta, a megyei rendőr-főkapitányság egyik fő célja idén a balesetek megelőzése. A megye egész területén közlekedésrendészeti ellenőrzésekkel és balesetmegelőzési programokkal minden eszközt bevetnek ennek érdekében. Az egyenruhások kiemelt figyelmet fordítanak az M1-es autópályára. Az itt áthaladó forgalom fokozott kockázatot jelent a közlekedésben résztvevőknek. A sztrádán tranzit forgalom halad át, számos járműszerelvény veszi igénybe. A közlekedést nehezíti a különböző nemzetiségű járművezetők eltérő közlekedési morálja. Közlekedésbiztonsági szempontból az autópályán kiemelt jelentősége van a fokozott ellenőrzések végrehajtásának. A szabálysértők kiszűrése érdekében a főkapitányság rendszeresen szervez közlekedésbiztonsági akciókat, amelyekbe esetenként helikoptert és drónt is bevetnek. A rendőrség a jövőben is összehangolt akciókat szervez majd a balesetek megelőzése érdekében.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közlekedésben résztvevők figyelmét az autópályán a passzív biztonsági eszközök használatára, hisz akár csak egy becsatolatlan biztonsági öv vagy éppen nem alkalmazott gyermekülés egy esetleges balesetnél súlyosabb sérülést eredményezhet. Fontos, hogy vezetés közbe ne használjunk figyelem elvonó eszközöket. Elindulás előtt mindig tájékozódjunk az út-, és időjárási viszonyokról, tartsuk be a sebességhatárokat, a követési távolságot. Vigyázzanak magukra és egymásra, azért, hogy mindenki épségben hazaérjen.