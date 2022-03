A gyanú szerint a 36 éves esztergomi férfi Tokodon, Bajnán és Esztergomban 5 nap leforgása alatt 7 bűncselekményt követett el. B. J. március 3-án kezdte ténykedését: felfeszítette egy tokodi hétvégi ház melléképületének ajtaját és onnan különböző szerszámokat lopott el, mintegy 100 ezer forint értékben.

Ezután Bajnán további öt hétvégi házba ment be, ahonnan kályhát, fejszét, gázpalackot és vascsövet lopott. A sorozat azonban ezzel még nem ért véget: március 7-én Esztergomban egy parkoló autóról levette és magával vitte a rendszámot.

A dorogi rendőrök, amint tudomást szereztek a bűncselekményekről, adatgyűjtésbe kezdtek. Megállapították, hogy a három településen történt hét bűncselekményt ugyanaz a személy követte el, és mindössze néhány napra volt szükségük ahhoz, hogy azonosítsák is a tettest, akit március 7-én ki is hallgattak gyanúsítottként. Arról, ahogyan beviszik, videó is készült.

Ellene hét rendbeli bűncselekmény – lopás bűntett, lopás vétség és egyedi azonosítójellel való visszaélés – elkövetése miatt indult büntetőeljárás. B. J. a kihallgatásán beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy a lopott dolgok egy részét még a bűncselekmény elkövetésének napján eladta – adta hírül a police.hu.