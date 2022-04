A rendőrség gyanúja szerint egy 18 éves dorogi és egy 20 éves esztergomi fiatal feszítette fel egy esztergomi árusító pavilon ajtaját március 13-án éjszaka. A betörők szétdobálták a berendezést és a bent tartott élelmiszereket, majd az ott lévő pénz egy részével, néhány ezer forinttal távoztak tettük színhelyéről.

Az esztergomi rendőrök azonosították a két elkövetőt P. P. és P. Z. személyében, akiket gyanúsítottként ki is hallgattak. Ellenük lopás vétség miatt indult büntetőeljárás. A nyomozás során az is kiderült, hogy a 18 éves P. P. egy rábízott elektromos rollert nem adott vissza tulajdonosának, így ellene sikkasztás miatt is indult büntetőeljárás – adta hírül a police.hu.