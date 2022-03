A tatabányai járőrök a kertvárosi Puskin utcában állítottak meg egy autóst március 5-én, szombaton délután. A sofőrt megszondáztatták, a teszt pedig pozitív eredményt mutatott.

Az iratok ellenőrzésekor az is kiderült, hogy a 25 éves tatabányai sofőrnek nincs is jogosítványa, ráadásul további szabálysértéseket is elkövetett. Előállítása után az egyenruhások ittas vezetés miatt büntetőeljárást indítottak ellene. De engedély nélküli vezetés, érvénytelen hatósági engedéllyel való közlekedés, a gépkocsi nem megfelelő műszaki állapota, valamint a forgalmi engedély hiánya miatt szabálysértési eljárás is indult ellene. A sofőrt az engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe is vették – adta hírül a police.hu.