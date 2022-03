Közel 50 alkalommal vonultak a tűzoltók szabadtéri tűzesetek oltásához megyénkben a hosszú hétvégén. A beavatkozások összesítésekor kiderült, hogy a száraz növényzet, összesen mintegy 30 hektáron égett le szerte a megyében.

A tűzoltók feszített tempóban végezték az oltási munkálatokat: kéziszerszámok, puttonyfecskendők, vízsugarak segítségével közelítették meg, határolták körül és oltották el a lángokat.

Mint arról a megyei katasztrófavédelem honlapján is tájékoztatott, a hosszú ideje tartó csapadékmentes időjárás miatti szárazság fokozott tűzveszélyt jelent. Az országosan március 10-én kiadott tűzgyújtási tilalom ellenére mégis sokan gyújtanak tüzet, hogy a kertben keletkező zöldhulladéktól megszabaduljanak.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a tűz gyújtásakor minden esetben győződjünk meg arról, hogy a településünkön külön rendelet szabályozza, időhöz köti-e a tűzgyújtást. Amennyiben nem, úgy a település teljes területén tilos a kerti hulladéktól ilyen módon megszabadulnunk.

Fontos tudnivaló továbbá, hogy az erdők, fásítások, fasorok, facsoportokban és ezek kétszáz méteres környezetében is szigorúan tilos a tűzgyújtás, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tűzgyújtási szabályok be nem tartása akár bírságot is vonhat maga után.