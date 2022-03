A dorogimedence.hu számolt be arról, hogy vasárnap délután lezuhant egy siklóernyős Csolnokon, a Mókus-hegyen. A portál az Országos Mentőszolgálattól megtudta, hogy a helyszínre mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottak. Az eset következtében egy 40 év körüli férfit gerincsérülés gyanújával szállítottak légi úton további vizsgálatok céljából kórházba. A helyszínre az esztergomi hivatásos tűzoltókat is riasztották, hogy segítsenek a mentőknek – tette hozzá az esethez a katasztrófavédelem szóvivője.