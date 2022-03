Az autópályákon sajnos nem ritka, hogy az adott szakaszon dolgozó Magyar Közút munkatársait éri baleset, olykor ráadásul tragikus kimenetelű. Ez történt 2021. októberében is, amikor az M1-es lébényi szakaszánál egy kamion a közút munkagépének ütközött. A balesetben a közútkezelő egyik munkatársa vesztette életét.

Akkor a helyszínen volt Böősi Zoltán, az Országos Mentőszolgálat mentőtechnikusa, aki önként jelentkezett a Közútnál és videóban üzen a közlekedőknek, arra kérve őket, hogyha közutas autót látnak, lassítsanak és tartsák be a szabályokat. Kérése különösen aktuális, ugyanis országszerte elindultak a tavaszi útfelújítások és mérnökségi javítási munkák, így sok helyen találkozhatnak a közlekedők az úton dolgozókkal.

A tavaly októberi szerencsétlenségben a kamion akkora sebességgel csapódott a munkaterületet ütközési energiaelnyelő modullal felszerelt több tíz tonnás teherautónak, hogy az az oldalára borult. A teherautó előtt lévő brigádszállító járműnél tartózkodó egyik szakember a gép alá szorult, életét már nem tudták megmenteni.

– Láttam azt, hogy milyen pusztítást tud végezni egy kamion vagy akár egy személyautó is, ha nekiütközik egy másik járműnek. Több bajtársammal is ott voltunk tavaly októberben az M1-es autópálya 146-os kilométerszelvényében történt szerencsétlenség helyszínén – kezdte Böősi Zoltán, aki látva a történteket már kollégáival is biztonságot fogja a szeme előtt tartani.

Ha valakit helyszínen hagyunk, akkor kézzel írott esetlapot is töltünk. Eddig ezt nagyon sokszor a mentőautó motorháztetejőjén tettük, de ezek után biztos, hogy az autótól távol eső helyen fogjuk tölteni. Ha esetleg valaki nem figyelne és az autónak ütközne, akkor ne sérüljünk meg. Azt szeretném kérni tőletek, hogy ha egy olyan területhez értek, ahol kint vannak a Közútnak az autói és sebességkorlátozás van érvényben, akkor lassítsatok és tartsátok be a szabályokat, hiszen a Közút munkatársait is hazavárják