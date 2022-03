A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség többedszerre is indítványt tett arra, hogy hosszabbítsák meg a letartóztatását annak a férfinak, aki 2021 márciusában Tatabányán egy fejszenyéllel úgy bántalmazott két sértettet, hogy közülük az egyik a kórházban belehalt sérüléseibe – tájékoztatott Borbély Veronika, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Mint arról korábban beszámoltunk, a megalapozott gyanú szerint a férfi március 12-én a délutáni órákban tatabányai telkén minden különösebb előzmény nélkül egy 1,3 méter hosszúságú fejszenyéllel több, fejre, mellkasra és lábra mért ütéssel bántalmazta a telekre belépő sértettet, akinek a bántalmazás következtében életveszélyes koponyasérülése keletkezett.

A férfi néhány napon belül másodszor is elveszítette önuralmát, ugyanis március 27-én 22 óra 15 perc körül a tatabányai telkén, ittas állapotban egy másik sértettet is bántalmazott, amiért az engedély nélkül elvitte a gépjárművét, amit össze is tört. A gyanúsított ököllel és fejszenyéllel hosszabb időn keresztül a fején, és testszerte ütötte a sértettet, akinek ettől koponyaűri vérzéses sérülése lett, amitől kórházba szállítása után elhunyt.

A férfit halált okozó testi sértés bűntettének, valamint életveszélyt okozó testi sértés bűntettének elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói. A Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványára március 30-án egy hónapra rendelte el a férfi letartóztatását, amit a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványára azóta többször is meghosszabbított.

Az ügyészség most indítványozta a férfi letartóztatásának további kettő hónappal történő meghosszabbítását tekintettel arra, hogy vele szemben továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra kerülése esetén újabb, személy elleni erőszakkal, illetve felfegyverkezve elkövetett, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. A bíróság nyomozási bírája az indítványnak helyt adott és a gyanúsított letartóztatását 2022. május 30-áig meghosszabbította.