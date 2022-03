Elsiették 2 órája

6 óra alatt 290 gyorshajtót mértek be a tatabányai rendőrök

A járőrök lakott területen belül mértek be gyorshajtókat. Egy sofőr 106 kilométer per órával közlekedett, de többen is 100 felett hajtottak.

Forrás: police.hu

A tatabányai rendőrök sebességmérést végeztek március 22-én, kedden. Alig 6 óra alatt 290 gyorshajtót mértek be. Közülük egy sofőr a megengedett 50 helyett, 106 kilométer per órával közlekedett. A rendőrség országos akcióban március 24-én 6 órától március 25-én 6 óráig 24 órás sebességellenőrzést hajt végre megyénk útjain is. Korábbi cikkünkben felsoroltuk azokat a helyszíneket, ahol találkozhatunk velük és a kamerájukkal.

