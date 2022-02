A lopás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben a Komáromi Járási Ügyészség vádirata alapján a bíróság 1 év börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki egymást követően három épületbe hatolt be lopási szándékkal – közölte dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom megyei Főügyészség sajtószóvivője.

A vádirat szerint a férfi 2020. október 16-án 20 óra 30 perc körül a bábolnai fürdő épületének hátsó bejárati ajtaját egy vasdarabbal megpróbálta kifeszíteni, ám nem járt sikerrel. Ezután az épület főbejáratának üvegezett bejárati ajtaját feszegette, majd a lábával erősen megnyomta azt, így sikerült bejutnia a fürdőbe.

A férfi a recepciós pulthoz ment, ahol készpénz után kutatott. A pultban tárolt pénztárgépben azonban nem talált készpénzt, mivel a fürdő éppen zárva tartott és a pénztárgépet kiürítették. A férfi azonban a betöréssel az ajtókban 779 ezer forintnyi kárt okozott. A betörést biztonsági kamera is rögzítette.

A férfi ezt megelőzően, és a fürdőnél elkövetett betörést követően is lopott: október 16-án napközben egy bábolnai épületbe surrant be, és a be nem zárt öltözőszekrényekből három nő pénztárcáit vitte el, benne a sértettek készpénzével, irataival, és bankkártyáival. A fürdős lopási kísérlet után pedig 2020. október 16-ról október 17-re virradóan egy bábolnai épületbe jutott be az ajtó feszítésével. Onnan összesen 76 ezer forint értékben vitt el készpénzt, pincér tárcát és biztonsági kamerát.

A Komáromi Járásbíróság február 15-i előkészítő ülésén hozott elsőfokú ítélet jogerős, azt az ügyész, a vádlott és a védő tudomásul vette – tájékoztatott Puskásné Sárközi Rita, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára.