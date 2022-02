Amíg 2020-ban 152 alkalommal riasztották lakástűzhöz a megyében szolgálatot teljesítő tűzoltókat, addig az előző esztendőben 11-gyel több, vagyis 163 alkalommal avatkoztak be az egységek égő lakóingatlanoknál – tudtuk meg Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagytól, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől. Azt is megtudtuk, hogy a lakástüzeknél tavaly összesen 18 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. A tűzoltók összesen negyvenhárom embert mentettek ki az égő otthonából.

– Leggyakrabban nyílt láng használata, dohányzás, elektromos berendezés meghibásodása, vagy a fűtési rendszer hibája vezetett a tűz­esetekhez – mondta Varga Mihály Sebestyén. Az érintett otthonok közül csak néhány helyen volt füstérzékelő, holott ezek a berendezések már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek. Ha alkalmazzák őket, akkor a riasztás után még van idő cselekedni, el lehet oltani a kisebb tüzet, a tűzoltókat hamarabb lehet értesíteni, akik így több értéket tudnak megmenteni – mondta a szóvivő.

Varga Mihály Sebestyén azt is megjegyezte, hogy szerencsére évről évre több ingatlanban szerelnek fel szén-monoxid-érzékelőt. Lényegében ennek is betudható, hogy egyre több ilyen esethez riasztják a tűzoltókat, hiszen ezek a készülékek a legkisebb koncentráció esetén is jeleznek. Az egységek 2021-ben megyénkben 32 alkalommal vonultak szén-monoxid-szivárgás miatt, ez a szám 2020-ban összesen húsz volt. A szóvivő hozzátette: veszélyes gázzal összefüggésben nem történt idén haláleset a megyében.

Grafikon Az MTI a napokban tett közzé egy grafikont, melyről leolvasható, hogy 2000-től 2021-ig évente hány lakástűz történt Magyarországon. Az évszázad elejéhez képest némi növekedésről számolhatunk be: a 2000-es években 6–8 ezer között, míg a 2010-es években inkább 7–9 ezer között alakult ez a szám. A vizsgált intervallum csúcspontját a 2012-es év jelenti, akkor 9028 lakástűz következett be, addig 2007-ben 4784 alkalommal csaptak fel a lángok lakóingatlanban.