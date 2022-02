A rablás, testi sértés kísérlete és fogolyszökés miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratai alapján eljárva a Tatabányai Járásbíróság február 3-án 4 év 10 hónap börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra, 10 ezer forint vagyonelkobzásra ítélte azt a férfit, aki 2020. április 2-án Tatabányán, az Aradi vértanúk terén a sértettel együtt annak telefonján zenét hallgatott, eközben kikapta a sértett kezéből a telefont, hogy azt ellopja. Aztán elvette a kerékpárját is. Mindketten ittas állapotban voltak.

Megverte

A sértett kérte vissza a telefont és a biciklit, az elkövető erre fejbe rúgta és ököllel megütötte őt a bal szeme környékén, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva. A bántalmazás azonban alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is. A bűncselekmény elkövetési értéke 34 ezer 900 forint volt, amelyből a kerékpár lefoglalásával 24 ezer 900 forint megtérült.

Mint arról korábban beszámoltunk, a bíróság 2021. július 6-án az elkövető bűnügyi felügyeletét rendelte el: előírta, hogy a férfi a megjelölt tatabányai lakást nem hagyhatja el engedély nélkül, valamint elrendelte azt is, hogy azt a kényszerintézkedést nyomkövető technikai eszközzel kell ellenőrizni.

Megszökött

A férfi azonban a lábára rögzített technikai eszközt 2021. július 19-én levágta magáról, és meglépett a tatabányai lakásból azzal a céllal, hogy a büntetőeljárás alól véglegesen kivonja magát. A szökésben lévő férfit a tatabányai rendőrök egy lakossági bejelentés nyomán 2021. augusztus 8-án elfogták. A bíróság a letartóztatását elrendelte.

Hosszabban csücsülhet

Az ügyészség a fogolyszökés miatt is vádiratot nyújtott be a bírósághoz, a vádiratban pedig indítványozta, hogy a bíróság az ügyet egyesítse a rablás bűntette és testi sértés bűntette miatt folyamatban lévő eljáráshoz. Az ügyész súlyosbítást kért, azaz hosszabb tartamú szabadságvesztés miatt jelentett be fellebbezést. A vádlott és védő enyhítést kért az elsőfokú ítélettel szemben. A bíróság az ítélet kihirdetését követően a vádlott letartóztatását, az ügyészség indítványára fenntartotta – tájékoztatott dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtószóvivője. Az ítélet nem jogerős, az ügyész súlyosbítás, azaz hosszabb tartamú szabadságvesztésre elítélés végett jelentett be fellebbezést – közölte dr. Rácz Vanda, a Tatabányai Törvényszék helyettes sajtótitkára.