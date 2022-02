Menczer Tamás külügyminisztériumi államtitkár bejelentette, hogy a többi szerelvény mellett hétfőtől az eddigi három helyett már napi négy emeletes vonatpár viszi az utasokat. Esztergomból 6 óra 35 perckor indul az új járat. A szerelvényeken hatszázan utazhatnak, vagyis másfélszer annyian, mint ahány utast ezen a szakaszon a többi vonat szállíthat, ezért a bővítés jelentősen növelheti a személyforgalmat - hangsúlyozta.

A képviselőjelölt hozzátette, hogy az emeletes szerelvények indítását november elején jelentették be az esztergomi vonalon. A kényelmes, korszerű vonatokkal eddig reggel, délután és este lehetett utazni, de a visszajelzések alapján a korai napszakban sürgőssé vált a bővítés.

Kezdeményezte azt is, hogy a vasúttársaság újabb járatokkal bővítse a menetrendet. Menczer Tamás szerint az utasforgalom indokolná, hogy kilenc vonatpár közlekedjen az emeletes szerelvényekből a két végállomás között, egész napra elosztva. A kapacitás bővítését a fenntarthatósági szempontok is megkövetelik, hiszen aki vonattal utazik, a leginkább környezetbarát közlekedést választja - hangsúlyozta Menczer Tamás, hozzáfűzve: a kormány ezért is folytatja a megkezdett vasúti korszerűsítéseket, csak a szerelvényállomány megújítására 2000 milliárd forintot fordít 2030-ig.

Kormányos László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese szerint a kényelmes, jól felszerelt vonatok mellett a korszerű állomások, parkolók, buszcsatlakozások is hozzájárulnak a vasúti közlekedés versenyképességéhez. Fontosnak nevezte emellett a jegyértékesítés megújítását, amely az Esztergom-Budapest vonalon ebben a hónapban ért véget új jegykiadók telepítésével. A vasúttársaság a járatbővítésre szintén nyitott, és már vizsgálja ennek lehetőségeit, hogy még többen válasszák a közösségi közlekedést - tette hozzá.