Eredményes volt a Tatabányai Járási Ügyészség indítványa a lopás miatt indult ügyben: elrendelték a letartóztatását annak a férfinak, aki fegyházból szabadulását követően öt nap múlva surrant be egy tatabányai családi házba. Az indítvány szerint az elkövető kilencszer volt büntetve, legutóbb a bíróság rablás bűntette miatt erőszakos többszörös visszaesőként 6 év fegyházbüntetésre ítélte, amelyből február 14-én szabadult – tájékoztatott dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Mint arról már beszámoltunk, T. Cs. nem tétlenkedett sokáig: február 19-én 22 óra 30 perc körül bejutott tatabányai családi ház udvarára, és onnan bement a csukott, de be nem zárt bejárati ajtón keresztül a házba, ahol több helyiséget átkutatott. Táska is volt nála, amibe összesen 152 ezer 665 forint értékben pakolta be a „lopnivalót”, valamint összekészített magának különböző használati tárgyakat, illetve készpénzt, bankkártyát, iratokat, mobiltelefont, hogy azokat is elvihesse, további 604 ezer forint értékben. De nem volt szerencséje: lopás közben a ház tulajdonosa, egy idősebb férfi tetten érte.

Az ügyészség indítványa szerint fennáll nála a bűnismétlés veszélye is. Az indítvány alapján a Tatabányai Járásbíróság február 22-én ülést tartott, amelyen meghallgatta az elkövetőt, majd a lopás bűntette és más bűncselekmény miatt indult ügyben 1 hónapra elrendelte a tatabányai, 9 alkalommal már büntetett férfi letartóztatását, amiről a police.hu is beszámolt. A végzés nem végleges, mivel a gyanúsított és a védője fellebbezést jelentett be ellene – közölte Puskásné Sárközi Rita, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára.