A rendőrségre február 11-én este érkezett bejelentés, miszerint Nyergesújfalun ismeretlen személy autóval nekihajtott egy garázsnak, majd távozott onnan. A kiérkező járőrök a megadott címen megtalálták a járművet, amelynek szélvédője és első lámpái is töröttek voltak, a motorháztető pedig a garázs törmelékeivel volt tele.

Időközben visszaérkezett a gépkocsit vezető nő, akinek beszéde akadozó volt, ezért megszondáztatták őt. Az eredmény pozitív lett. A 37 éves nővel szemben a mérési eredmény alapján büntetőeljárást indítottak, jogosítványát pedig elvették.

Ugyanezen a napon késő este szintén egy balesetről érkezett bejelentés. A telefonáló elmondta, hogy egy személygépkocsi árokba csapódott, a sofőr pedig feltehetően ittas. A kiérkező járőrök az autóban ülve találták meg a gépkocsit vezetőt: egy 27 éves férfit, aki nem sérült meg a balesetben. Az alkoholszonda nála is pozitív lett. Ráadásul kiderült, hogy a járművet korábban kivonták a forgalomból, és az is, hogy a sofőrnek nincs is jogosítványa. A környei férfi ellen a rendőrök az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési, az ittas járművezetés miatt pedig büntetőeljárást indítottak – adta hírül a police.hu.