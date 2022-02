A sárisápi önkéntes tűzoltóegyesület közösségi oldalán számolt be arról, hogy február 10-én kora délután Dágra kaptak riasztást, ahol egy épület tetőszerkezete gyulladt ki. Ahogy arról korábban beszámoltunk, ezzel egy időben Bajnán is lángolt egy családi ház tetőszerkezete.

Ahogy posztjukban az egyesület fogalmaz, figyelték az eseményeket, hogy Bajnán nagy tűz van, nem sokkal később érkezett is a riasztás, azonban nem Bajnáról, hanem Dágról. A településen, az Ady Endre utcában kapott lángra a mintegy 50 négyzetméter alapterületű épület tetőszerkezete és a közelben felhalmozott faanyag. Hat sárisápi lánglovag kezdte meg az oltást, védve a szomszédos házakat. Megérkeztek a helyszínre a nyergesi tűzoltók is. A két egység közös erővel fejezte be az utómunkálatokat. Az esetről fotókat is megosztottak a sárisápi önkéntes tűzoltók.