Durva fotók a Dunakanyarból: 5 méter mély árokba zuhant az útról az autó

Az 5 méter mély árokba zuhant autóban hárman is utaztak, akikhez mentőt is riasztani kellett. A katasztrófavédők helyszíni fotókat is közöltek a szerencsétlenségről.

Forrás: PMKI Szentendre HTP

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, lesodródott az útról és öt méter mély árokba hajtott egy személygépkocsi szombaton délután Visegrád és Pilisszentlászló között. A gépkocsiban három ember utazott, akiket a tűzoltók hordágy segítségével hoztak fel az árokból. A helyi önkéntes és a szentendrei hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járművet, segédkeztek a mentőszolgálat szakemberinek, majd biztosították a helyszínt. A szerencsétlenségről fotókat is megosztottak a katasztrófavédők.

