2019. január 19-én hajnalban két férfi kábítószertől befolyásolt állapotban az esztergomi buszvégállomáson egy olyan buszra akartak felszállni, amely műszaki hiba miatt nem indult, és el is torlaszolta az utat más járművek előtt. A két férfi nem békélt meg a helyzettel, erőszakoskodni kezdtek, aminek eredményeként ellenük közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és garázdaság miatt indult ügy. Az Esztergomi Járási Ügyészség a vádlottak terhére most súlyosításért: hosszabb tartamú szabadságvesztés és szintén hosszabb tartamú közügyektől való eltiltás miatt jelentett be fellebbezést – tájékoztatott dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom megyei Főügyészség sajtószóvivője.

Mint arról korábban beszámoltunk, A buszon csak két buszvezető volt. Az ajtó zárva volt, a férfiak pedig kopogtak a busz ablakán. A sofőrök kézjelekkel hozták a vádlottak tudomására, hogy a járműre nem lehet felszállni. A vádlottak ennek ellenére tenyerükkel többször megütötték a busz első szélvédőjét, majd az ajtajának üvegét is ütötték, abba belefejeltek, miközben kiabálva fenyegetőztek.

Az egyik buszvezető telefonált a rendőrségnek, míg a másik sofőr kinyitotta az autóbusz ajtaját, és közölte a két férfivel, hogy a busz nem indul, arra nem szállhatnak fel. Ennek ellenére az egyik férfi megpróbált felszállni a buszra, ám a buszvezető útját állta. Ekkor a férfi a buszvezető felé ütött, aki eközben a buszról leszállt.

A férfiak tovább szidták a sofőrt, leköpték és igyekeztek őt megütni. A sértett az ütések egy részét a kezével elhárította, azok elől elhajolt, ám az egyik drogosnak sikerült őt a hátán, a jobb felső combján és a jobb alkarján is eltalálni, a körme pedig védekezés közben beszakadt. A sértett zúzódásai nyolc napon belül gyógyultak, ezek miatt magánindítványát nem terjesztette elő.

A másik buszsofőr társa segítségére sietett, a vállánál fogva elhúzta annak közeléből az egyik férfit, aki erre visszafordult, és őt a vállán megütötte. A két bedrogozott férfi ezt követően eltávolodott a busztól, és gyalogosan indult haza. Útjuk során azonban az autóbusz-állomás területén parkoló másik buszba, valamint az állomás területén lévő kerékpárokba mindketten többször belerúgtak és azokat ököllel ütötték. Egy, a buszpályaudvaron tartózkodó utas megpróbálta nyugtatni a vádlottakat, mondta nekik, hogy hagyják abba amit csinálnak, menjenek el, mert már értesítették a rendőrséget.

A vádlottak azonban néhány perc múlva visszafordultak, és visszamentek a műszaki hibás autóbuszhoz, ahol mindketten kiabáltak, ordítoztak, a buszsofőröket sértegették. Az egyik férfi az akkor még mindig a busz mellett tartózkodó sofőrt a telefonjával akarta megütni, de egyensúlyát vesztve tévedésből egy forgalomirányítót ütött fejen, aki éppen igyekezett lecsillapítani a vádlottakat. A férfi a forgalomirányítótól nyomban bocsánatot kért. A helyszínre érkező rendőrök jelenlétében a forgalomirányítót is megütő férfi egy alkalommal arcon ütötte azt az utast is, aki korábban békítő jelleggel lépett fel.

Az Esztergomi Járásbíróság a 2 férfit társtettesként elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében és társtettesként elkövetett garázdaság vétségében bűnösnek mondta ki, ezért az I. rendű vádlottat, mint visszaesőt, a garázdaság vétsége vonatkozásában, mint különös visszaesőt halmazati büntetésül 2 év 4 hónap börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra, a II. rendű vádlottat halmazati büntetésül 1 év 2 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az I. rendű vádlott vonatkozásában az Esztergomi Járásbíróság 2017. augusztus 17-én jogerőre emelkedett ítéletével kiszabott 2 év 8 hónap börtönbüntetésből engedélyezett feltételes szabadságot megszüntette. Az ítélet nem jogerős, az ügyészség három nap gondolkodási időt tartott fent, amelyet követően a vádlottak terhére súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetés és szintén hosszabb tartamú közügyek gyakorlásától történő eltiltás büntetés kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést.