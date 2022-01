Letartóztattak két embercsempészt , akiket január 27-én fogtak el a rendőrök. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes szóvoivőjétől megtudtuk: a két szerb férfi letartóztatását egy-egy hónapra rendelte el a Tatabányai Járásbíróság. A gyanúsítottak azonban fellebbezést nyújtottak be, ami nem halasztó hatályú. Az ügyben, iratok alapján a Tatabányai Törvényszék fog dönteni.

A Tatabányai Járási Ügyészség indítványa szerint két szerb állampolgárságú férfi január 27-én hajnalban Szeged térségében egy ismeretlen személy megbízásából felvett az egyik szerb honosságú személyautóba 7, egy másikba 8 afgán személyt. A migránsok Magyarország területére beutazási és az államhatár átlépésére jogosító engedéllyel nem rendelkeztek. Ezt az embercsempészek is tudták, és azzal a szándékkal vitték az afgánokat, hogy jogellenes cselekményükben segítsék, és őket Ausztriába szállítsák.

A gyanúsítottak együtt haladva, a megbízójuk által közölt GPS koordináták alapján közlekedtek a migránsokkal teli kocsikkal a magyar-osztrák határ irányába. Ennek során mobiltelefonon keresztül kommunikáltak egymással.

Mint megírtuk, aznap 7 óra 15 perckor az M1-esen Tatánál a rendőrök megállították az egyik gépkocsit, a sofőrt elfogták. A rendőrség a másik gyanúsítottat is intézkedés alá akarta vonni, azonban a sofőr ez alól kivonva magát, és nagy sebességgel elhajtott. Az egyenruhások az autót néhány kilométerrel távolabb, az M1-es 75-ös kilométerszelvényében megtalálták, ám addigra a sofőr és az afgánok is elmenekültek. A rendőrök drónt és helikoptert is bevetettek a menekülő személyek felkutatása érdekében.

A hét illegális migránst egy közeli erdős területen találták meg 9 óra 11 perckor, néhány órával később pedig a helyi polgárőr jelzése alapján Mocsán az autó 26 éves sofőrjét is elfogták a rendőrök, írta a police.hu.