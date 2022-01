Ahogy arról már korábban beszámoltunk, letartóztatták azt a szlovák férfit, aki Komáromban járta a házakat betörési és lopási szándékkal. Most többek között az is kiderült, hogy az 50 éves tettest ellen Szlovákiában is büntetőeljárás van folyamatban.

A rendőrség arról adott tájékoztatást, hogy több bejelentés is érkezett, miszerint egy ismeretlen kerékpárral közlekedő személy 2021 decemberében Komárom egyik családi házas övezetében elemlámpával bevilágított az udvarokba. Az illetőt több helyen is megzavarták, de menekülése során fejlámpát és kesztyűt is hátrahagyott.

Január 16-án a hajnali órákban újra feltűnt a kerékpáros férfi. A komáromi rendőrök Koppánymonostor területén igazoltatták R. M. szlovák állampolgárt, aki nem tudott elszámolni az ott tartózkodásával, sem az általa használt biciklivel. Az egyenruhások megállapították, hogy a kétkerekűt az éjszaka során Komáromból lopta el.

Forrás: police.hu

A férfit a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. Kiderült, hogy január 1-jén a komáromi vasútállomásról is ellopott egy biciklit. Korábban egy koppánymonostori ház udvarán is megzavarták, de menekülése során hátrahagyott egy lopott kerékpárt. Megállapították azt is, hogy a tettes ellen Szlovákiában is van folyamatban büntetőeljárás. A Komáromi Rendőrkapitányságon jelenleg folynak olyan eljárások, amelyekben az elkövetőt még nem azonosították, azonban az elkövetés módszere, időpontja egybevág a fenti elkövetési móddal.