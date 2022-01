Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a 42 éves férfi január 3-án a hajnali órákban arra ébredt hogy balhét kell csinálnia. A környező tardosi utcákat bejárva egy lakatlannak tűnő családi házra lett figyelmes, amelybe az ablakon bemászva be is jutott. A házból ezután ruhaneműkkel és szerszámokkal távozott. A tulaj reggel vette észre a lopást, és értesítette is a rendőröket, akik elfogták a férfit szinte az összes „zsákmánnyal” együtt.

A rendőrök a férfit előállították a Tatai Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. Ezt követően a tettest őrizetbe vették és kezdeményezésükre a Tatai Járási Ügyészség indítványt tett a letartóztatására, amit az illetékes bíróság január 5-én el is rendelt – adta hírül a police.hu.