A vádirat szerint az elkövető 2021. július 11-én az esztergom-kertvárosi vasútállomás kerékpártárolójában az oszlophoz leláncolt kerékpárról leszerelte a sebességmérőt, a kormánytáskát, valamint az akkumulátoros ledes lámpát, az elkövetési érték összesen 28 ezer 600 forint. A lopást biztonsági kamera rögzítette.

A nő további hat, esztergom-kertvárosi sértett sérelmére követett el lopásokat. 2019-ben egy ingatlan előkertjéből csacsi kerti díszt, ugyaninnen 2021 júniusában díszgombát lopott. Abban az évben többször is lopott, egy másik ingatlan elé kihelyezett szemetestárolót , június végén a nyitott kapun át bement egy udvarra és onnan gumilabdát vitt el. Júliusban a kerítésen át kétszer mászott be ugyanazon ingatlanra és onnan kerti díszeket lopott összesen 10 ezer 800 forint értékben. Ugyancsak júliusban egy ingatlan elől egy 8000 forint értékű kerékpárt vitt el.

A nyomozó hatóság a nőt a lopások miatt 2021. július 8-án gyanúsítottként hallgatta ki, azonban ez nem tartotta vissza az újabb lopásoktól, mert még abban a hónapban egy következő ingatlan udvaráról konyharuhát, ruhaneműt, seprűt, kést, fésűt lopott összesen 7800 forint értékben, egyik éjszaka pedig egy udvarról kardvirágot tépett le.

A nőt a bíróság a 2021. július 7-én jogerős határozatával - korábban elkövetett bűncselekményei okán - lopás vétsége miatt 8 hó fogház fokozatú szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását 1 év 6 hó próbaidőre felfüggesztette.

Az ügyészség indítványa alapján az Esztergomi Járásbíróság a nőt 8 hó fogházbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra, 8180 forint vagyonelkobzásra ítélte, továbbá a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelte, valamint kötelezte a polgári jogi igényt előterjesztő sértett kárának megtérítésére. Az ügyészség a vádlott terhére, a szabadságvesztés súlyosításáért jelentett be fellebbezést. Az elsőfokú ítélettel szemben a védő is fellebbezést jelentett be, adta hírül dr. Horváth Sándor, a megye főügyészség helyettes szóvivője.