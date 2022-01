Ahogy arról korábban beszámoltunk, január 11-én délután Dad és Császár között árokba hajtott, majd fának csapódott egy személyautó. Az ütközés következtében a kocsi ki is gyulladt. Az esetről az OVTV közösségi oldalán is beszámolt. Kiderült, hogy a mentők a helyszíni ellátást követően a sofőrt kórházba szállították. Mint írják, az érintett útszakaszon jelenleg is zajlik a helyszínelés, félpályás útzár van érvényben. A balesetről az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság helyszíni fotókat is készített.