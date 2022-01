Ahogy arról mi is beszámoltunk, a hét végén tömegbalesetet okozott egy furgonos az M1-es, M7-es sztrádák közös szakaszán, miután büntetőfékezéssel akart móresre tanítani másik autóst. Olvasóink már akkor felháborodtak a kommentszekcióban, de most, hogy a Magyar Közút videót is közölt az esetről, valószínűleg a népharag még erősebb lesz. Okkal, tesszük hozzá.

A Közút forgalomfigyelő kamerája vette fel a 12-es kilométerszelvényben történ balesetet és magát a büntetőfékezést. Mint kiemelték, jól látszik, mennyire balesetveszélyesek az ilyen esetek, ezért is kérik az autósokat, hogy soha, semmilyen helyzetben ne cselekedjenek így. A furgon szó szerint állóra fékezett a sztrádán. Többeknek sikerült még így is megállniuk, de az egyik sofőr hiába fékezett és próbált manőverezni, nem tudta elkerülni az ütközést és több autónak is nekicsapódott.

Hogy milyen veszélyes lehet egy ilyen becsapódás, azt egy Heves megyei eset is bizonyítja. Ott egy kisteherautós állt meg valamiért az M3-ason, a mögötte haladó másik sofőr pedig figyelmetlenségében nem vette ezt észre, és hátulról beleszállt az álló járműbe, amiben vascsöveket is szállítottak. Az egyik cső beleállt a sofőr hátába és örök életére lebénította.