A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a vádlott, aki hétfőn áll bíró elé az Esztergomi Járásbíróságon, évek óta alkoholizáló életmódot folytat, munkahelye nincs, édesanyjával, az ügy egyik sértettjével él egy háztartásban. A vádlott ittas állapotban rendszeresen zavarja az utcában lakók nyugalmát, az utcán trágár szavakat kiabál, ordítva hallgatja a zenét, benéz az udvarokba, éjszakai órákban rángatja, rugdossa a saját kapujukat. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

2021 februárjában eszkalálódott a helyzet annyira, hogy a bíróságra került a férfi. Az ittas jóember a hónap közepén kétszer is úgy nekiesett az anyukájának, hogy többször is arcon vágta, ordibált vele. Az asszony mindkét alkalommal lecsúszott a kanapéról, ahonnan egészségi állapota miatt nem tudott felkelni. A fia az egyik alkalommal hideg vízzel is leöntötte a padlón fekvő édesanyját.

Mint írtuk, nem csak otthon volt „kemény” a fickó. Egyik nap a biciklijét dobálta az úton, miközben káromkodott. Amikor egy férfi kiment hozzá, hogy lenyugtassa, őt is megfenyegette, hogy

megveri, kinyírja, megöli.

Ez a második sértett ezt követően beült az utcán parkoló gépjárművébe, mire az őrjöngő a gépkocsi visszapillantó tükrébe beleütött és a bal oldali ajtóba belerúgott, úgy, hogy az behorpadt. Ez sem volt azonban elég neki. Egy kaput is betört. A rongálással 100 ezer forintos kárt okozott. vádlott ököllel beleütött, így az betört. A vádlott magatartása következtében a sértettnek összesen közel 100.000 forintnyi rongálási kára keletkezett.