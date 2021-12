Garázdaság bűntette és testi sértés bűntette miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki a nyilvános rendezvényen a biztonsági őrt ütötte meg úgy, hogy az eszméletét vesztette. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy az ügyészség indítványozta, hogy az Esztergomi Járásbíróság a férfival szemben tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést szabjon ki.

A vádirat szerint az elkövető augusztus 29-én éjfél és hajnal 1 óra közötti időben gépjárművel megjelent két társával az Esztergom melletti városban található szórakozóhelyen, ám a biztonsági őr nem engedte be őket a zenés, táncos nyilvános rendezvényre, mert egyikük korábbi viselkedése miatt onnan ki volt tiltva.

A három férfi közül ketten belenyugodtak abba, hogy a rendezvényre nem mehetnek be, ám a harmadik férfi visszafordult, ismételten odament a bejárathoz és a pénztárnál jegyet akart váltani. A biztonsági őr közölte vele, hogy egyedül sem léphet be a szórakozóhelyre. A férfi rákérdezett, hogy biztosan nem engedik-e be, majd a sértett igenlő válasza után őt egy alkalommal ököllel, közepes erővel a fején megütötte, aki ettől elesett, és elveszítette az eszméletét. Ezután a férfi a gépkocsihoz szaladt és társaival együtt elhagyta a helyszínt. A sértettnek a bántalmazása következtében állkapocscsont törése keletkezett, amelynek gyógytartama 6 hét.