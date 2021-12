A kereszteződésben a reggeli órákban egyébként nem működtek a jelzőlámpák. A helyszínen elhangzott: a baleset is abban az időben történt. A várostól kapott információ szerint a hajnali órákban hibásodott meg a berendezés. Erről a rendszeren keresztül azonnal értesült is a városüzemeltetés, majd jelezték a karbantartást végző válllalkozónak, aki a délelőtt folyamán meg is javította a berendezést.