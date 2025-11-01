Tatabányán is marad az őszi enyheség – így alakul a szombati időjárás

Beköszöntött a november, de ez az időjáráson egyelőre nem fog látszani. A szombati időjárás előrejelzés szerint Tatabányán és Komárom-Esztergom vármegyében alapvetően felhős, helyenként részben napos idő várható. A koponyeg.hu prognózisa szerint mindenszentek napján legfeljebb fátyolfelhők szűrik a napsütést, ám északkeleten tartósabban felhős területek is előfordulhatnak. Eső nem valószínű, a hőmérséklet helyenként elérheti a 20–22 fokot.

Ilyen lesz a szombati időjárás

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton a köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható.

Az előrejelzés október 31-én 21:30-kor készült.

Részletes szombati időjárás előrejelzés Tatabánya és Komárom-Esztergom térségére

A nap során többnyire felhős lesz az ég, de rövid időre felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet délután akár 19 fok körül is alakulhat. Csapadék nem várható. A szél dél–délnyugati irányból mérsékelt lesz.

Reggel

A reggeli órákban párás lehet a levegő, helyenként köd is megjelenhet. A hőmérséklet mindössze 8–10 fokra ugrik. A szél gyenge, változó irányú.

Tanács: Reggeli indulás előtt érdemes rétegesen öltözködni, mert a párásság miatt hűvösebbnek érezhetjük az időt.

Délután

A hőmérséklet 17–19 fok körül alakul. A felhőzet dominál, de időnként előbújhat a nap is. A szél enyhén megerősödhet dél–délnyugati irányból.

Este, éjszaka

A hőmérséklet fokozatosan 10–12 fokra csökken. A felhőzet továbbra is jelentős marad, a párás levegő miatt a látótávolság csökkenhet. A szél mérséklődik.

Tanács: Estére érdemes egy melegebb kabáttal készülni.

Tippek a napra

A szombati időjárásra tekintettel válasszunk réteges öltözetet: reggel még hűvös van, délután már komfortosabb lehet.

A dél körüli órákra időzítsük szabadtéri programunkat – ilyenkor van a legnagyobb esély a naposabb időszakra.

Este hagyjunk időt arra, hogy átöltözzünk, mivel a hőmérséklet lehűl.

Autósoknak: az indulás előtt számítsanak párásságra vagy kisebb ködre – induljon időben.

Milyen lesz a szombati időjárás Tatabányán?

Tatabányán és Komárom-Esztergom vármegye területén a szombati időjárás tehát jellemzően felhős, de enyhe napot ígér – a délutáni órákban 17-19 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Jelentős eső nem várható, így a hétvége első napja viszonylag kedvezően indul.

