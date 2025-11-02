Napos, enyhe időnk lesz vasárnap, majd este érkezik a meglepetés

Holnap már itt is van november első vasárnapja, mi pedig utánajártunk, milyen idő lesz holnap Tatabányán. A köpönyeg.hu szerint a ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Tatabányán

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Milyen idő lesz holnap Tatabányán

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint a reggeli órákban köd és pára csökkentheti a látótávolságot, a hőmérséklet 8–10 fok között alakul. Napközben a köd feloszlása után túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő várható, csapadék nem lesz. A déli szél többfelé megélénkülhet, a levegő 18–24 fok között alakul. Estére nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és kisebb eső, zápor is előfordulhat.

Reggel: Köd és pára csökkentheti a látótávolságot, 8–10 fok körüli hőmérséklettel. A szél mérsékelt.

Délután: Napközben napos, fátyolfelhős idő, csapadék nélkül. Hőmérséklet 18–24 fok között, a déli szél többfelé megélénkülhet.

Este: Nyugat felől felhősödés, kisebb eső, zápor előfordulhat. Hőmérséklet 10–12 fok köré csökken.

Tippek a hétvégére

Szabadtéri programokat délelőttre és kora délutánra érdemes időzíteni.

Estére készüljünk esernyővel a front miatt.

A reggeli köd és pára miatt fokozott óvatosság szükséges a közlekedésben.

Tatabányán a vasárnap alapvetően enyhe és napos lesz, csapadék csak késő estére várható. Tatabánya hőmérséklete nappal maximum 18–24 fok között alakul, így az ősz még kellemes arcát mutatja.

