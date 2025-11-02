36 perce
Napos, enyhe időnk lesz vasárnap, majd este érkezik a meglepetés
November első vasárnapján továbbra is enyhe idő várható. A vasárnapi előrejelzés szerint az idő a nappali órákban csapadékmentes, estére azonban nyugat felől érkező front miatt változékony lehet. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Tatabányán.
Holnap már itt is van november első vasárnapja, mi pedig utánajártunk, milyen idő lesz holnap Tatabányán. A köpönyeg.hu szerint a ködös reggelt követően nyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől helyenként már gyenge eső is előfordulhat. A csúcsértékek 15 és 21 fok között alakulnak.
Milyen idő lesz holnap Tatabányán
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint a reggeli órákban köd és pára csökkentheti a látótávolságot, a hőmérséklet 8–10 fok között alakul. Napközben a köd feloszlása után túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő várható, csapadék nem lesz. A déli szél többfelé megélénkülhet, a levegő 18–24 fok között alakul. Estére nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és kisebb eső, zápor is előfordulhat.
Reggel: Köd és pára csökkentheti a látótávolságot, 8–10 fok körüli hőmérséklettel. A szél mérsékelt.
Délután: Napközben napos, fátyolfelhős idő, csapadék nélkül. Hőmérséklet 18–24 fok között, a déli szél többfelé megélénkülhet.
Este: Nyugat felől felhősödés, kisebb eső, zápor előfordulhat. Hőmérséklet 10–12 fok köré csökken.
Tippek a hétvégére
- Szabadtéri programokat délelőttre és kora délutánra érdemes időzíteni.
- Estére készüljünk esernyővel a front miatt.
- A reggeli köd és pára miatt fokozott óvatosság szükséges a közlekedésben.
Tatabányán a vasárnap alapvetően enyhe és napos lesz, csapadék csak késő estére várható. Tatabánya hőmérséklete nappal maximum 18–24 fok között alakul, így az ősz még kellemes arcát mutatja.