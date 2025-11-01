4 órája
Nesze neked, fehér karácsony?! Késik az első hó, de aztán betemethet minket
A tél szerelmesei már most találgatják, mikor lesz az első hó, hiszen sokan a fehér táj nélkül nem is érzik igazinak az ünnepi hangulatot. A meteorológusok szerint azonban a „mikor lesz az első hó?” kérdésre idén csak később érkezhet válasz, mert a november még enyhének ígérkezik.
A behavazódott Turul és környéke néhány éve. Mondjuk, mikor van esély erre 2025/26 telén
Forrás: Kemma.hu
Mikor lesz az első hó? Ez az a kérdés, ami minden évben elindítja a télre hangolódást, a forró csokik, fényfüzérek és vastag kabátok szezonját. De vajon mikor lep meg minket idén először a természet a fehér pelyhekkel?
Mikor lesz az első hó? Mutatjuk, mit ígér az idei tél
A korábbi évek adatai szerint általában november végén vagy decemberben hullott le az első nagyobb hó Magyarországon. 2021-ben például már október közepén fehéredett a táj, míg 2020-ban csak december 10-én esett az első igazi havazás. Az elmúlt másfél évtizedben a legkorábbi első hó november 11-én, a legkésőbbi pedig december 28-án érkezett. A meteorológusok most viszont óvatosságra intenek. Németh Lajos szerint az idei november még viszonylag enyhe lesz, és a hóval legkorábban december közepén vagy akár karácsony után találkozhatunk. A december eleji lehűlés ugyan ígéretesnek tűnik, de tartós hidegre csak a tél második felében van esély.
Mikor hullott le korábban az első hó?
Az elmúlt évek adatai szerint így alakult az első nagy havazás időpontja:
2021 – október 14.
2020 – december 10.
2019 – december 14.
2018 – december 15.
2017 – november 30.
2016 – november 12.
2015 – november 23.
2014 – december 28.
2013 – december 21.
2012 – december 5.
2011 – december 19.
2010 – november 27.
2009 – december 19.
2008 – november 25.
2007 – november 11.
Mikor esik az első hó Magyarországon?
Külföldön már több helyen megérkezett a tél: az Alpokban és Észak-Olaszországban már 30–50 centiméteres hó borítja a hegycsúcsokat, Ausztriában pedig a sípályák egy része megnyitott. Szlovákiában és Lengyelországban is havazott a napokban. Magyarországon ezzel szemben továbbra is a viszonylag enyhe idő lesz jellemző novemberben. A hideg légtömegek egyelőre északon „rekedtek meg”, így a télies fordulat valószínűleg csak december második felében jön el.
A La Niña hatása a Kárpát-medence időjárására
A Severe Weather legfrissebb 2025 téli előrejelzése szerint a La Niňa nagyban befolyásolhatja az európai időjárást is, hiába beszéltünk egy atlanti-óceáni légköri jelenségről. A szélrendszereket, légnyomásviszonyokat és a csapadékeloszlást is befolyásoló időjárási anomália Kanadától az Egyesült Államokig és az Atlanti-óceánon át Európáig hatással lesz az időjárásra. És ezzel együtt a Kárpát-medencére is, ugyanis ha hideg légtömegeket sodor Európa egyik részére, akkor melegebbet tol a másikra, ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni. De lássuk részletesebben!
Hol és mennyi hó várható 2025/26 telén?
December
December elejére a fő alacsony nyomású területek az Egyesült Államok keleti része, Kanada keleti része és Észak-Európa fölé vándorolnak majd, ezek hidegebb levegőt is hoznak magukkal Ezzel szemben Európa többi részén inkább az évszkhoz képest melegebb idővel számolhatink majd. Hogy mikor lesz az első hó? A prognózis szerint Európa középső területein, a magasabb területeken lehet számítani majd hóra december elején, ahogy az a szokásosnál melegebb légtömeg esetén várható. Az előrejelzések szerint a havazás kiterjedése szezonálisan növekedni kezd az északi és északkeleti területeken. AZ ECMWF (Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központjának) modellje pici havat Magyarországra is ígér, de inkább a környékünkön, a hegységekben fog esni. Fehér karácsonyunk eszerint nemigen lesz.
Január
Az Egyesült Királyság meteorológiai szolgálata, az UKMO 2025 téli előrejelzése Közép-Európa egyes részeire januárra ígér nagyobb havazási potenciált, akár az átlagosnál is magasabb eséllyel, vagyis számolnak csapadékkal, de a nem túl alacsony hősmérséklet mellett ez az alacsonyabban fekvő területeken valószínűleg nem fog megmaradni.
Február
Februárban az olasz Alpokban van számottevőbb esély nagyobb havazásra az UKMO szerint.
Március
Ugyanakkor az ECMWF modellje az övékével ellentétben úgy látja, hogy a közép-európai, márciusi havazás-előrejelzés fokozottabb esélyeket mutat, vagyis ekkor nagyobb hóra is van kilátás.
December, január, február: hónapról hónapra a várható időjárás?
Lássuk, milyen idő lesz télen, ha a hőmérsékletre fókuszálunk!
- December - enyhe, szeszélyes kezdés
A tél első hónapja idén sem hoz még igazi fehér tájat. A nappalok hűvösek, az esték párásak, az eső és a havas eső váltogatja egymást. Elvétve szállingózhat a hó, de tartós hótakaróra ne nagyon számítsunk. Inkább kabátos, esernyős idő várható, mint hóember-építős, fehér karácsonyos.
- Január - végre megmutatkozhat a tél valódi arca
Ahogy beindul az új év, egyre gyakrabban érkezhetnek hideghullámok. A nappali hőmérséklet könnyen 0 fok körül billeghet, az éjszakák pedig fagyosak lesznek. Ha a poláris örvény megbillen, jöhet az igazi tél: hózáporok, fagyos hajnalok, és néhol akár vastag hótakaró is kialakulhat, főleg a hegyekben.
- Február-március eleje - ha lesz tél, most érkezik
A tél utolsó hónapjai még tartogathatnak meglepetéseket. Ekkor jöhetnek a -10 fokos éjszakák és a komolyabb havazások, bár ezek leginkább az ország magasabban fekvő részein valószínűek. Az Alföldön inkább vegyes csapadék, olvadó hó és fagyos eső lehet jellemző. A tél vége tehát rövid, de intenzív lehet mielőtt megérkezik a tavasz.
Ha azt kérdezed, mikor jön az első havazás 2025-ben, a válasz: az időjárás előrejelzések szerint valószínűleg december elején, de az csak kis ízelítő lehet.
Bár a tél kezdete lassan indul, a várakozás talán még különlegesebbé teszi majd az első pelyhek érkezését.