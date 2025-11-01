Nesze neked, fehér karácsony?! Késik az első hó, de aztán betemethet minket

Mikor lesz az első hó? Ez az a kérdés, ami minden évben elindítja a télre hangolódást, a forró csokik, fényfüzérek és vastag kabátok szezonját. De vajon mikor lep meg minket idén először a természet a fehér pelyhekkel?

Mikor lesz az első hó? Mutatjuk, mit ígér az idei tél

A korábbi évek adatai szerint általában november végén vagy decemberben hullott le az első nagyobb hó Magyarországon. 2021-ben például már október közepén fehéredett a táj, míg 2020-ban csak december 10-én esett az első igazi havazás. Az elmúlt másfél évtizedben a legkorábbi első hó november 11-én, a legkésőbbi pedig december 28-án érkezett. A meteorológusok most viszont óvatosságra intenek. Németh Lajos szerint az idei november még viszonylag enyhe lesz, és a hóval legkorábban december közepén vagy akár karácsony után találkozhatunk. A december eleji lehűlés ugyan ígéretesnek tűnik, de tartós hidegre csak a tél második felében van esély.

Mikor hullott le korábban az első hó? Az elmúlt évek adatai szerint így alakult az első nagy havazás időpontja: 2021 – október 14.

2020 – december 10.

2019 – december 14.

2018 – december 15.

2017 – november 30.

2016 – november 12.

2015 – november 23.

2014 – december 28.

2013 – december 21.

2012 – december 5.

2011 – december 19.

2010 – november 27.

2009 – december 19.

2008 – november 25.

2007 – november 11.

Bár mindenki várja, hogy újra hóembert építhessen, idén a tél csak lassan érkezik meg.

Mikor esik az első hó Magyarországon?

Külföldön már több helyen megérkezett a tél: az Alpokban és Észak-Olaszországban már 30–50 centiméteres hó borítja a hegycsúcsokat, Ausztriában pedig a sípályák egy része megnyitott. Szlovákiában és Lengyelországban is havazott a napokban. Magyarországon ezzel szemben továbbra is a viszonylag enyhe idő lesz jellemző novemberben. A hideg légtömegek egyelőre északon „rekedtek meg”, így a télies fordulat valószínűleg csak december második felében jön el.

A La Niña hatása a Kárpát-medence időjárására

A Severe Weather legfrissebb 2025 téli előrejelzése szerint a La Niňa nagyban befolyásolhatja az európai időjárást is, hiába beszéltünk egy atlanti-óceáni légköri jelenségről. A szélrendszereket, légnyomásviszonyokat és a csapadékeloszlást is befolyásoló időjárási anomália Kanadától az Egyesült Államokig és az Atlanti-óceánon át Európáig hatással lesz az időjárásra. És ezzel együtt a Kárpát-medencére is, ugyanis ha hideg légtömegeket sodor Európa egyik részére, akkor melegebbet tol a másikra, ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni. De lássuk részletesebben!