Ködös reggel után napsütés: ilyen idő vár ránk kedden

A novemberi időjárás továbbra is az ősz nyugodtabb arcát mutatja: reggelre köd és pára nehezítheti a közlekedést, de napközben már több órára kisüthet a nap. A keddi időjárás összességében kedvező lesz a szabadtéri tevékenységekhez – de érdemes melegen öltözni reggel.

A keddi időjárás nyugodt, napos és csapadékmentes lesz

Keddi időjárás: párás reggel, napos délután

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint 2025. november 4-én, kedden hajnalban többfelé párássá, ködössé válik a levegő, főként a völgyekben és a szélcsendesebb területeken. A hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. Napközben a köd fokozatosan feloszlik, hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Csapadék nem valószínű, a délkeleti szél gyenge marad, legfeljebb néhol élénkülhet meg. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

A HungaroMet országos prognózisa is megerősíti, hogy kedden jellemzően száraz, csendes időre van kilátás. A reggeli órákban több helyen tartós köd és rétegfelhőzet alakulhat ki, de ezek a délelőtt folyamán megszűnnek. A nap további részében változóan felhős idő valószínű, több órás napsütéssel. Csapadék nem várható, a légmozgás gyenge marad. A minimum-hőmérséklet -3 és +4, a maximum 11 és 16 fok között alakulhat.