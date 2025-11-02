november 2., vasárnap

Továbbra is enyhe, de változékony idő várható

A november eleji napokban még mindig nem érkezik igazi hideg. Az időjárás továbbra is enyhe marad, de a frontok közeledtével változékonyabbá válhat a nap vége.

Kemma.hu

A reggeli órákban helyenként köd és pára nehezítheti a közlekedést, de napközben sokfelé kisüt a nap. A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint a déli szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és kisebb eső is előfordulhat.

Ilyen lesz a vasárnap időjárás
Forrás: HungaroMet

Időjárás vasárnap délután

A délutáni órákban túlnyomóan napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. A hőmérséklet kellemesen alakul, 20 fok körüli maximumokkal, a déli szél helyenként megélénkül. Estére a nyugati tájakon megnövekszik a felhőzet, de jelentős csapadék nem várható. 
 

 

