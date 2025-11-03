35 perce
Esős reggel, napos délután: változékony kedd vár Tatabányán
November 4-én Tatabányán igazi őszi, változékony napra készülhetünk. A reggel még felhős, helyenként enyhén esős lehet, de délutánra fokozatosan kisüt a nap. A holnapi időjárás Tatabánya térségében nyugodt, enyhén nedves, de frontmentes időt hoz, a levegő mérsékelt marad.
A holnapi időjárás Tatabánya térségében kedden enyhén borongós reggellel indul, de a nap folyamán fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Az OMSZ szerint reggel 7–8 °C körül alakul a hőmérséklet, délutánra pedig 13–14 °C-ig melegedhet a levegő. A Tatabánya holnapi időjárás előrejelzés alapján gyenge eső előfordulhat, ám a Rainviewer térképe szerint délutánra szárazabb idő várható. A Köpönyeg és az Időkép egyaránt enyhe, nyugodt időt jelez, gyenge délnyugati széllel.
Az előrejelzés 2025. november 3-án, 17:00-kor készült.
Mit ígér a holnapi időjárás Tatabánya térségében?
A délelőtti órákban még előfordulhat párásság, de a délután folyamán napos őszi idő Tatabányán lesz jellemző. A Tatabánya hőmérséklet ekkor 13–14 °C körül alakul, így a városban kifejezetten kellemes, tavasziasan enyhe délutánra számíthatunk. A meteorológusok szerint a nap végére stabilizálódik a légkör, így csapadékmentes idő Tatabányán zárja a keddi napot.
Estére enyhe lehűlés, de front továbbra sem várható
Az esti órákban 8–9 °C köré csökken a hőmérséklet, a HungaroMet adatai alapján a levegő nyugodt marad. A keddi időjárás Tatabányán frontmentes lesz, az égbolt többnyire derült, így a nap végére ismét a csendes, nyugodt idő veszi át az uralmat.
Mikor jöhet az első hó?
Bár a novemberi napok egyelőre enyhék, sokakat foglalkoztat a kérdés: mikor érkezik az első hó? A korábbi évek adatai szerint Magyarországon jellemzően november végén vagy decemberben hullik az első nagyobb adag hó. 2021-ben például már október közepén fehéredett a táj, míg 2020-ban csak december 10-én esett az első igazi havazás. Meteorológusok – köztük Németh Lajos – szerint az idei november még enyhe lesz, és legkorábban december közepén vagy a karácsonyi időszakban találkozhatunk komolyabb havazással. A La Niña jelenség idén is hatással lehet az európai időjárásra, ami a Kárpát-medencében is inkább enyhe, csapadékos, de nem fagyos időt jelent novemberben.
Hasznos tanácsok keddre
- Reggel esernyő nem árt, de délutánra már napsütés kísérheti a napot.
- A reggeli hűvösben réteges öltözet ajánlott, délután viszont enyhébb lesz a levegő.
- Aki autóval indul, készüljön nedves útszakaszokra a reggeli órákban.
- Este gyors lehűlés jöhet, érdemes kabátot vinni.
Összegzés
A holnapi időjárás Tatabánya térségében kedden változékony, de kellemes őszi napot hoz.
Reggel gyenge eső és felhős égbolt várható, délutánra viszont felszakadozik a felhőzet, 14 °C körüli hőmérséklettel.
A csapadékmentes idő Tatabányán estére nyugalmat hoz, front továbbra sem várható.