Esős reggel, napos délután: változékony kedd vár Tatabányán

A holnapi időjárás Tatabánya térségében kedden enyhén borongós reggellel indul, de a nap folyamán fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Az OMSZ szerint reggel 7–8 °C körül alakul a hőmérséklet, délutánra pedig 13–14 °C-ig melegedhet a levegő. A Tatabánya holnapi időjárás előrejelzés alapján gyenge eső előfordulhat, ám a Rainviewer térképe szerint délutánra szárazabb idő várható. A Köpönyeg és az Időkép egyaránt enyhe, nyugodt időt jelez, gyenge délnyugati széllel.

Holnapi időjárás Tatabánya térségében – esős reggel után napos, nyugodt délután várható

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az előrejelzés 2025. november 3-án, 17:00-kor készült.

Mit ígér a holnapi időjárás Tatabánya térségében?

A délelőtti órákban még előfordulhat párásság, de a délután folyamán napos őszi idő Tatabányán lesz jellemző. A Tatabánya hőmérséklet ekkor 13–14 °C körül alakul, így a városban kifejezetten kellemes, tavasziasan enyhe délutánra számíthatunk. A meteorológusok szerint a nap végére stabilizálódik a légkör, így csapadékmentes idő Tatabányán zárja a keddi napot.

Estére enyhe lehűlés, de front továbbra sem várható

Az esti órákban 8–9 °C köré csökken a hőmérséklet, a HungaroMet adatai alapján a levegő nyugodt marad. A keddi időjárás Tatabányán frontmentes lesz, az égbolt többnyire derült, így a nap végére ismét a csendes, nyugodt idő veszi át az uralmat.

Mikor jöhet az első hó?

Bár a novemberi napok egyelőre enyhék, sokakat foglalkoztat a kérdés: mikor érkezik az első hó? A korábbi évek adatai szerint Magyarországon jellemzően november végén vagy decemberben hullik az első nagyobb adag hó. 2021-ben például már október közepén fehéredett a táj, míg 2020-ban csak december 10-én esett az első igazi havazás. Meteorológusok – köztük Németh Lajos – szerint az idei november még enyhe lesz, és legkorábban december közepén vagy a karácsonyi időszakban találkozhatunk komolyabb havazással. A La Niña jelenség idén is hatással lehet az európai időjárásra, ami a Kárpát-medencében is inkább enyhe, csapadékos, de nem fagyos időt jelent novemberben.