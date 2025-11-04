1 órája
Esőt hoz a szerda Komáromba, vagy marad a napsütés? Itt a válasz!
November 5-én Komáromban csendes, őszi napra készülhetünk: a reggel még hűvös lesz, de napközben sok napsütésre számíthatunk. A holnapi időjárás Komárom térségében frontmentes, csapadékmentes idő várható, enyhe széllel és őszi derűvel.
A holnapi időjárás Komárom térségében derűs és stabil időjárást tartogat. Az OMSZ szerint reggel 6–7 °C körüli hőmérséklettel indul a nap, a Köpönyeg előrejelzése alapján délutánra 14–15 °C-ig melegedhet a levegő. A Komárom holnapi időjárás előrejelzés szerint csapadékmentes idő Komáromban várható, amit a Rainviewer térképei is megerősítenek. A szél gyenge, nyugati irányból fújhat.
Az előrejelzés 2025. november 4-én, 18:30-kor készült.
Mit ígér a holnapi időjárás Komárom térségében?
A kora reggeli órákban gyenge köd vagy pára előfordulhat, de gyorsan felszáll. A napos őszi idő Komáromban egész nap megmarad, a Tatabánya-inál enyhébb légmozgással. A meteorológusok szerint anticiklon alakítja az időjárást, így a keddi frontátvonulás után nyugodtabb légkör alakul ki a térségben.
Estére lehűlés, de marad a nyugodt idő
A délutáni órákban is sok napsütésre számíthatunk, estére 8–9 °C köré csökken a hőmérséklet. A HungaroMet adatai alapján front nem éri el a várost, az ég derült marad, így Komárom időjárás előrejelzés szerint nyugodt estére számíthatunk.
Németh Lajos meteorológus a napokban arról beszélt, hogy az idei év szokatlanul meleg volt, és a november is inkább enyhébb, párás, ködös napokat hozhat. Komárom térségében sem várhatók komoly lehűlések vagy havazás, inkább a fokozatosan hűlő, de nyugodt, csapadékmentes őszi idő lesz jellemző.
Hasznos tanácsok a szerdai napra
- Reggel vastagabb kabát ajánlott, délután viszont enyhébb lesz az idő.
- Napszemüveg nem árt: a nap ereje még novemberben is meglephet.
- Estére gyors lehűlés jöhet, érdemes melegebben öltözni.
- Kiváló idő lesz sétára, vásárlásra vagy szabadtéri programokra.
Összegzés
A holnapi időjárás Komárom térségében kiegyensúlyozott, napos őszi napot ígér. Reggel hűvös, délután enyhe idő várható, 15 °C körüli csúcshőmérséklettel. A csapadékmentes idő Komáromban ideális hátteret ad egy nyugodt, őszi szerda eltöltéséhez.