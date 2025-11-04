november 4., kedd

Időjárás

1 órája

Esőt hoz a szerda Komáromba, vagy marad a napsütés? Itt a válasz!

Címkék#hőmérséklet#adatok#meteorológus

November 5-én Komáromban csendes, őszi napra készülhetünk: a reggel még hűvös lesz, de napközben sok napsütésre számíthatunk. A holnapi időjárás Komárom térségében frontmentes, csapadékmentes idő várható, enyhe széllel és őszi derűvel.

Kemma.hu

A holnapi időjárás Komárom térségében derűs és stabil időjárást tartogat. Az OMSZ szerint reggel 6–7 °C körüli hőmérséklettel indul a nap, a Köpönyeg előrejelzése alapján délutánra 14–15 °C-ig melegedhet a levegő. A Komárom holnapi időjárás előrejelzés szerint csapadékmentes idő Komáromban várható, amit a Rainviewer térképei is megerősítenek. A szél gyenge, nyugati irányból fújhat.

Amusing,Funny,Laughing,Girls,Are,Running,Along,The,Road,With, időjárás, holnapi időjárás,őszi időjárás, ősz, holnapi időjárás Komárom
A holnapi időjárás Komárom térségében nyugodt, napos őszi napot ígér, csapadék nélkül
Fotó: Maryna_Auramchuk / Forrás:  Shutterstock

Az előrejelzés 2025. november 4-én, 18:30-kor készült.

Mit ígér a holnapi időjárás Komárom térségében?

A kora reggeli órákban gyenge köd vagy pára előfordulhat, de gyorsan felszáll. A napos őszi idő Komáromban egész nap megmarad, a Tatabánya-inál enyhébb légmozgással. A meteorológusok szerint anticiklon alakítja az időjárást, így a keddi frontátvonulás után nyugodtabb légkör alakul ki a térségben.

Estére lehűlés, de marad a nyugodt idő

A délutáni órákban is sok napsütésre számíthatunk, estére 8–9 °C köré csökken a hőmérséklet. A HungaroMet adatai alapján front nem éri el a várost, az ég derült marad, így Komárom időjárás előrejelzés szerint nyugodt estére számíthatunk.

Németh Lajos meteorológus a napokban arról beszélt, hogy az idei év szokatlanul meleg volt, és a november is inkább enyhébb, párás, ködös napokat hozhat. Komárom térségében sem várhatók komoly lehűlések vagy havazás, inkább a fokozatosan hűlő, de nyugodt, csapadékmentes őszi idő lesz jellemző.

Hasznos tanácsok a szerdai napra

  • Reggel vastagabb kabát ajánlott, délután viszont enyhébb lesz az idő.
  • Napszemüveg nem árt: a nap ereje még novemberben is meglephet.
  • Estére gyors lehűlés jöhet, érdemes melegebben öltözni.
  • Kiváló idő lesz sétára, vásárlásra vagy szabadtéri programokra.

Összegzés

A holnapi időjárás Komárom térségében kiegyensúlyozott, napos őszi napot ígér. Reggel hűvös, délután enyhe idő várható, 15 °C körüli csúcshőmérséklettel. A csapadékmentes idő Komáromban ideális hátteret ad egy nyugodt, őszi szerda eltöltéséhez.

Ilyen lesz a szerdai időjárás
Forrás: HungaroMet

 

