Esőt hoz a szerda Komáromba, vagy marad a napsütés? Itt a válasz!

A holnapi időjárás Komárom térségében derűs és stabil időjárást tartogat. Az OMSZ szerint reggel 6–7 °C körüli hőmérséklettel indul a nap, a Köpönyeg előrejelzése alapján délutánra 14–15 °C-ig melegedhet a levegő. A Komárom holnapi időjárás előrejelzés szerint csapadékmentes idő Komáromban várható, amit a Rainviewer térképei is megerősítenek. A szél gyenge, nyugati irányból fújhat.

A holnapi időjárás Komárom térségében nyugodt, napos őszi napot ígér, csapadék nélkül

Fotó: Maryna_Auramchuk / Forrás: Shutterstock

Az előrejelzés 2025. november 4-én, 18:30-kor készült.

Mit ígér a holnapi időjárás Komárom térségében?

A kora reggeli órákban gyenge köd vagy pára előfordulhat, de gyorsan felszáll. A napos őszi idő Komáromban egész nap megmarad, a Tatabánya-inál enyhébb légmozgással. A meteorológusok szerint anticiklon alakítja az időjárást, így a keddi frontátvonulás után nyugodtabb légkör alakul ki a térségben.

Estére lehűlés, de marad a nyugodt idő

A délutáni órákban is sok napsütésre számíthatunk, estére 8–9 °C köré csökken a hőmérséklet. A HungaroMet adatai alapján front nem éri el a várost, az ég derült marad, így Komárom időjárás előrejelzés szerint nyugodt estére számíthatunk.

Németh Lajos meteorológus a napokban arról beszélt, hogy az idei év szokatlanul meleg volt, és a november is inkább enyhébb, párás, ködös napokat hozhat. Komárom térségében sem várhatók komoly lehűlések vagy havazás, inkább a fokozatosan hűlő, de nyugodt, csapadékmentes őszi idő lesz jellemző.