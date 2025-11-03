november 3., hétfő

1 órája

Az őszi időjárás kettős arca – ilyen lesz a hétfő

Hétfőn reggel párás, helyenként fagyos időre ébredhetünk. A hétfői időjárás azonban napközben nyugodtabb, szárazabb arcát mutatja.

Kemma.hu

Ahogy beköszöntött a november, egyre inkább érezhetővé válik az ősz hűvösebb, párásabb arca. A hétfői időjárás is ezt a változékonyságot tükrözi: reggel köd és gyenge fagy, délután viszont nyugodt, csapadékmentes idő vár ránk, többfelé napsütéssel.

A hétfői időjárás nyugodt és csapadékmentes lesz, délutánra 14 fokig is melegedhet a levegő
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Hétfői időjárás: reggeli pára, délutáni napsütés

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint 2025. november 3-án, hétfőn hajnalban országszerte párásságra és többfelé ködfoltokra ébredhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +4 fok között alakulhat, néhol talajmenti fagy is előfordulhat. A délelőtti órákban a köd feloszlik, délutánra pedig egyre több helyen kisüthet a nap. Csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, néhol megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma 10 és 14 fok között alakulhat.

A HungaroMet országos prognózisa szerint is alapvetően száraz, nyugodt időre van kilátás. A ködös, hűvös reggelt követően délen és nyugaton naposabb, míg északkeleten időszakosan felhősebb idő várható. A légmozgás döntően gyenge marad, csak az Alföld egyes részein élénkülhet meg átmenetileg. Csapadék nem valószínű. A minimum-hőmérséklet 0 fok körül, a délutáni csúcsértékek 10–14 fok között várhatók.

Ilyen lesz a hétfői időjárás
Forrás: HungaroMet

 

