Meglepő, mit hoz a vasárnap az időjárásban: itt a friss előrejelzés

A vasárnapi időjárás térségünkben az igazi őszi arcát mutatja majd. A koponyeg.hu előrejelzése szerint a hét utolsó napja a reggeli ködfoltok feloszlása után túlnyomóan felhős lesz, napközben legfeljebb 11–13 fokra melegszik a levegő, hajnalban és este 5–7 fokra hűl vissza. A nap nagy részében alacsony zápor, esetleg gyenge eső is előfordulhat. A szél gyenge-mérsékelt lesz, dél-délkeleti irányból.

Itt a vasárnapi időjárás előrejelzése az egész országra

Forrás: met.hu

A HungaroMet prognózisa szerint vasárnap hajnalban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, később nyugat felől csökken a felhőzet. Több helyen várható eső, zápor, zivatar is kialakulhat, majd az éjszaka második felében nagyobbrészt megszűnik a csapadék. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 4, 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hosszabb ideig derült, hidegre hajlamos helyeken hidegebb lesz.

Napközben aztán az ország délnyugati felén fokozatosan beborul az ég, északkelen még többórás napsütés valószínű. Nagyobb eséllyel a Dunántúl délnyugati felén és a déli határvidéken fordulhat elő eső, zápor. A nyugatias szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10, 16 fok között várható.

Az előrejelzés október 25-én 21:00-kor készült.

Vasárnapi időjárás előrejelzés Tatabánya és térségére

Reggel:

5–7 fok körül indul a nap, párásság, néhol köd is képződhet a völgyekben. A légmozgás gyenge, a levegő nedvesebb.

Tanács: Reggel indulás előtt érdemes egy melegebb kabát, lehet, hogy a köd miatt rövidebb látótávolságra számítson.

Délután:

A felhőzet marad, a maximum hőmérséklet 11–13 fok között alakul. Eső valószínűsége közepes, főleg délután fordulhat elő kisebb csapadék. A szél kifejezetten nem lesz erős, de változó irányból fújhat.

Tanács: Ha szabadtéri programot terveznek, legyen náluk esernyő vagy könnyű esővédő kabát.

Este, éjszaka:

Leghidegebb órákban 6–7 fokig hűl az idő, a felhőzet továbbra is magas marad. A szél mérsékeltté válhat, de felerősödés nem várható.

Ködre és az esőre figyelni kell majd

Reggel és az este során párás vagy ködös lehet az idő, ami csökkentheti a látástávolságot az utakon.

A nap folyamán esőre számítani lehet, bár nagyobb mennyiség nem várható.

Fagy vagy zivatar nem szerepel a várható jelenségek között.

Tippek a napra

Reggel indulás előtt válasszanak réteges öltözetet: alul egy hosszú ujjú felső + kabát.

Délutánra ajánlott könnyű, de esőálló zubbony vagy poncsó, ha hosszabb időt töltenek szabadban.

Ha túrázni vagy kirándulni mennének, akkor inkább dél körül induljanak, amikor a hőmérséklet a legmagasabb.

Összefoglalás

Holnap Komárom-Esztergomban egy őszi, hűvös és felhős vasárnap várható, 11–13 fokos nappali maximumokkal és 5–7 fokos hajnali indulással. Eső valószínűsége közepes, szél nem lesz kiemelkedő.

