Változékony, szeles idővel jön a hétvége

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.

A HungaroMet prognózisa szerint pénteken reggel az összefüggő fátyolfelhőzet tovább terjeszkedik nyugat, északnyugat felé, de csapadék nem várható. A Nyugat-Dunántúlon eközben derült marad az ég. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, de nem áll le teljesen, élénk lökések az Alföldön még az éjszaka második felében is előfordulhatnak. Kora reggelre többnyire 0 és +7 fok közé süllyed a hőmérséklet, azonban az Észak-Dunántúl és az Északi-középhegység szélcsendes részein fagypont alá hűlhet a levegő.

Napközben aztán a Dunántúl legnagyobb részén és az Északi-középhegységben túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű. Az Alföldön azonban erősebben felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.