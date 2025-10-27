október 27., hétfő

1 órája

Holnap lecsap az eső, de kár is ernyőt ragadnod - a szél úgyis kicsavarja a kezedből

A következő nap jelentős időjárási változékonyságot hoz a térségben. Tata időjárás előrejelzése szerint a reggeli óráktól kezdve folyamatos felhőátvonulások mellett többórás napsütésre, esőre, és viharos szélre is számíthatunk.

Kemma.hu

A keddi nap során Tata időjárásában 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, a szél több helyen erős, északnyugati irányból indul, majd délutántól délnyugatira fordul. Záporokra elsősorban az északi tájakon lehet számítani.

Eső és szél is belerondíthat a napsütésbe Tata időjárásában
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Így alakul Tata időjárása

A nap folyamán a felhőátvonulások mellett több órás napsütés várható – írja a HungaroMet. Kora délután északnyugat felől az északi tájakon a felhőzet megnövekszik, megvastagszik, és elszórtan előfordulhat eső vagy zápor.

Reggel: Felhőátvonulásokkal tarkított ég, többórás napsütéssel. Zápor ritkán fordul elő.

Délután: Az északi tájakon a felhőzet megnövekszik, helyenként zápor, eső. Szél északnyugatira fordul, több helyen erős, néhol viharos lökésekkel.

Este: Szél délkeletire, majd délnyugatira fordul, csapadék kisebb eséllyel. Hőmérséklet mérsékelt, 11–17 °C között.

Tippek és figyelmeztetések

  • A szeles idő miatt erős szélre érzékenyek vigyázzanak.
  • Esőre lehet számítani, így esernyő vagy esőkabát ajánlott.
  • Kellemes hőmérsékletre számíthatunk a szabadban, de réteges öltözködés praktikus.

Összegzés:

Változékony idő lesz, a napsütés és felhős időszakok váltakoznak, esőre főként az északi tájakon kell számítani, a szél pedig erős lehet, ezért óvatosan a szabadban!

A fronthatás számos ember életét keseríti meg. Az ország háziorvosa elmondja, hogyan védekezhetünk ez ellen.

A frontérzékenység tünetei

  • ingerlékenység,
  • migrén,
  • fejfájás, 
  • vérnyomás-ingadozás és 
  • az aluszékonyság is.

 

