Holnap lecsap az eső, de kár is ernyőt ragadnod - a szél úgyis kicsavarja a kezedből
A következő nap jelentős időjárási változékonyságot hoz a térségben. Tata időjárás előrejelzése szerint a reggeli óráktól kezdve folyamatos felhőátvonulások mellett többórás napsütésre, esőre, és viharos szélre is számíthatunk.
A keddi nap során Tata időjárásában 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, a szél több helyen erős, északnyugati irányból indul, majd délutántól délnyugatira fordul. Záporokra elsősorban az északi tájakon lehet számítani.
Így alakul Tata időjárása
A nap folyamán a felhőátvonulások mellett több órás napsütés várható – írja a HungaroMet. Kora délután északnyugat felől az északi tájakon a felhőzet megnövekszik, megvastagszik, és elszórtan előfordulhat eső vagy zápor.
Reggel: Felhőátvonulásokkal tarkított ég, többórás napsütéssel. Zápor ritkán fordul elő.
Délután: Az északi tájakon a felhőzet megnövekszik, helyenként zápor, eső. Szél északnyugatira fordul, több helyen erős, néhol viharos lökésekkel.
Este: Szél délkeletire, majd délnyugatira fordul, csapadék kisebb eséllyel. Hőmérséklet mérsékelt, 11–17 °C között.
Tippek és figyelmeztetések
- A szeles idő miatt erős szélre érzékenyek vigyázzanak.
- Esőre lehet számítani, így esernyő vagy esőkabát ajánlott.
- Kellemes hőmérsékletre számíthatunk a szabadban, de réteges öltözködés praktikus.
Összegzés:
Változékony idő lesz, a napsütés és felhős időszakok váltakoznak, esőre főként az északi tájakon kell számítani, a szél pedig erős lehet, ezért óvatosan a szabadban!
A fronthatás számos ember életét keseríti meg. Az ország háziorvosa elmondja, hogyan védekezhetünk ez ellen.
A frontérzékenység tünetei
- ingerlékenység,
- migrén,
- fejfájás,
- vérnyomás-ingadozás és
- az aluszékonyság is.