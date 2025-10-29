október 29., szerda

27 perce

Egy kis szeszélyesség a hét közepén: ilyen lesz nálunk a szerdai időjárás

A hét közepén sem lesz egyhangú az időjárás, érdemes tehát figyelni az előrejelzéseket. A szerdai időjárás Tatabánya és Komárom-Esztergom vármegye térségében is tartogat némi változást.

Milány Botond

Október 29-én, szerdán napos, de hűvös idő vár Komárom-Esztergomra. A koponyeg.hu előrejelzése szerint a szerdai időjárás reggel 5–6 fok körüli hőmérséklettel indul, napközben pedig 13–17 fok között alakul majd a hőmérséklet. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt déli irányból fúj majd.

Itt a legfrissebb szerdai időjárás előrejelzés
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

A HungaroMet prognózisa szerint szerdán délelőtt felhőtakaró északkelet felé fokozatosan elhagyja az országot, így mögötte délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, sokfelé kiderülhet az ég. Reggelre már csak az ország északkeleti harmadán maradhatnak felhősebb körzetek. A derült, szélvédett nyugati, délnyugati tájakon párásság, foltokban köd is képződhet. Csökken a csapadékhajlam, hajnalban már csak északkeleten lehet kisebb eső. A délnyugati szél a legtöbb helyen mérséklődik, de északkeleten végig élénk, erős maradhat. Kora reggelre általában 0 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, fagypont körüli értékekre a derült, szélvédett nyugati, délnyugati tájakon lehet számítani.

Forrás: met.hu

Napközben aztán általában napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg felhőtömbök érkezhetnek, így felhősebb körzetek, időszakok előfordulhatnak, emellett estétől nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél megélénkülhet, délnyugaton olykor meg is erősödhet. Este, késő este a nyugati, északnyugati országrészben tovább erősödik a szél, amely helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Az előrejelzés október 28-án 21:00-kor készült.

Részletes szerdai időjárás előrejelzés Tatabánya és Komárom-Esztergom vármegye térségére

Reggel, délelőtt

Hőmérséklet: 5–9 fok

Páratartalom: Magas, ködös időszakokkal

Szél: Mérsékelt déli irányból

Tanács: Reggel réteges öltözködés ajánlott, mivel a hőmérséklet alacsony lehet.

Délután

Hőmérséklet: 13–17 fok

Napsütés: Többnyire napos idő

Szél: Mérsékelt déli irányból

Este, éjszaka

Hőmérséklet: 9–13 fok

Szél: Mérsékelt déli irányból

Tippek, tanácsok a napra

  • Csapadék nem várható, mérsékelt déli szél viszont igen.
  • Reggel réteges öltözködés ajánlott, mivel a hőmérséklet alacsony lehet.
  • A napos idő kedvez a szabadtéri programoknak, de a hűvös hőmérsékletre is érdemes felkészülni.

Összefoglalás

Komárom-Esztergom vármegyében a szerdai időjárás tehát napos, hűvös lesz, csapadék nélkül. A hőmérséklet 13 és 17 fok között alakul, mérsékelt déli széllel. A napos idő kedvez a szabadtéri programoknak, de a hűvös hőmérsékletre is érdemes felkészülni.

