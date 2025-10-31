Őszi színek, hűvös szellő: ilyen lesz a pénteki időjárás térségünkben

A koponyeg.hu prognózisa szerint a pénteki időjárás a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet. A HungaroMet friss időjárás előrejelzése szerint péntek hajnalban az ország északi, északkeleti felén tovább csökken a felhőzet, kiderül az ég, hajnalra párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Az ország déli, délnyugati részén ugyanakkor borult marad az idő, és az éjféli órákig még eső, zápor előfordulhat. A nyugatias irányú szelet az esti órákban még az ország északkeleti felén kísérhetik olykor élénk lökések, majd éjjel ott is legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült északi, északkeleti tájakon -3, +6, míg a borongós déli, délnyugati részeken 7 és 13 fok között alakul.

Itt a pénteki időjárás előrejelzés

Forrás: met.hu

Napközben aztán a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb.

Az előrejelzés október 30-án 21:00-kor készült.

Ilyen lesz a pénteki időjárás Tatabánya és Komárom-Esztergom térségében

Reggel

Induláskor 7–9 fok körül alakul a hőmérséklet. A levegő párás lehet, alacsony felhőzet vagy ködfoltok is előfordulhatnak. A szél gyenge, észrevehetetlen marad.

Délután

A napi időjárás kora délutánra 14–17 fokig emelkedhet a hőmérséklet, de a borult égbolt miatt a napsütés ritkán jut szóhoz. A csapadék esélye alacsony, gyenge szitálás esetleg előfordulhat.

Este, éjszaka

Az esti órákban 10–12 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A felhőzet továbbra is dominál, a szél mérsékelt marad, különösebb időjárási fordulat nem várható.

Különleges körülmények, figyelmeztetések, riasztások

Jelenleg nincs érvényben riasztás. A reggeli párásság és esetleges köd miatt javasolt induláskor a fokozott figyelem a közlekedésben. Bár csapadék nem jellemző, a borult ég miatt a fényviszonyok gyengébbek lehetnek.