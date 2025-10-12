Őszi idill: mondjuk, milyen idővel zárul a hét

A koponyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.

A HungaroMet prognózisa szerint vasárnap reggel tovább vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradhatnak felhősebb vidékek, valamint a keleti tájakon nagyobb területen rétegfelhőzet is képződhet. A szélcsendes részeken párásság, helyenként átmeneti köd előfordulhat. Főként az északkeleti országrészben gyenge csapadék nem kizárt. Az északnyugati, északi szelet helyenként élénk, a hegyekben akár erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Napközben aztán a keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel - előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.