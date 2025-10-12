október 12., vasárnap

Miksa névnap

10°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Őszi idill: mondjuk, milyen idővel zárul a hét

Címkék#Koponyeg hu#előrejelzés#időjárás#prognózis#ősz

Mondjuk, milyen idővel zárul a hét.

Kemma.hu

A koponyeg.hu előrejelzése szerint vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.

A HungaroMet prognózisa szerint vasárnap reggel tovább vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradhatnak felhősebb vidékek, valamint a keleti tájakon nagyobb területen rétegfelhőzet is képződhet. A szélcsendes részeken párásság, helyenként átmeneti köd előfordulhat. Főként az északkeleti országrészben gyenge csapadék nem kizárt. Az északnyugati, északi szelet helyenként élénk, a hegyekben akár erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Napközben aztán a keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel - előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is.

Forrás: met.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu