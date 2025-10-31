október 30., csütörtök

31 perce

A pénteki időjárás során az ősz minden arca megmutatkozik

A pénteki időjárás ismét az őszi hangulat által lesz dominált. Mondjuk, milyen idő lesz holnap Tatabányán.

Milány Botond

Milyen idő lesz holnap Tatabányán? Október 31-én, pénteken a tatabányaiak kiszámítható őszi, viszonylag enyhe napra számíthatnak az időjárás tekintetében. A koponyeg.hu prognózisa szerint pénteken a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet. A HungaroMet előrejelzése szerint reggeli párásság után a nap előrehaladtával felhősebb idő alakulhat ki.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A hőmérséklet délutánra 14–17 fok köré emelkedik, de a levegő nedvessége és a felhők miatt alacsonyabbnak érezheti majd. A szél gyenge-mérsékelt marad, jelentős csapadékra nem kell számítani.

Az előrejelzés 2025. október 30-án 18:30-kor készült.

Részletes időjárás előrejelzés Tatabánya és Komárom-Esztergom térségére

Reggel

Induláskor 7–9 fok körül alakul a hőmérséklet. A levegő párás lehet, alacsony felhőzet vagy ködfoltok is előfordulhatnak. A szél gyenge, észrevehetetlen marad.

Délután

A napi időjárás kora délutánra 14–17 fokig emelkedhet a hőmérséklet, de a borult égbolt miatt a napsütés ritkán jut szóhoz. A csapadék esélye alacsony, gyenge szitálás esetleg előfordulhat.

Este, éjszaka

Az esti órákban 10–12 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A felhőzet továbbra is dominál, a szél mérsékelt marad, különösebb időjárási fordulat nem várható.

Különleges körülmények, figyelmeztetések, riasztások

Jelenleg nincs érvényben riasztás. A reggeli párásság és esetleges köd miatt javasolt induláskor a fokozott figyelem a közlekedésben. Bár csapadék nem jellemző, a borult ég miatt a fényviszonyok gyengébbek lehetnek.

Tippek a napra

  • Reggel ajánlott egy vékonyabb kabát, délutánra választható egy átmeneti dzseki.
  • Kültéri program tervezésekor érdemes a déli órákra időzíteni, amikor a hőmérséklet a legmagasabb.
  • Estére érdemes esernyőt vinni, még ha komoly esőre nem is számítunk — a nedvesség miatt előfordulhat gyenge szitálás.

Milyen idő lesz holnap Tatabányán?

Az időjárás-előrejelzések szerint tehát Tatabánya és Komárom-Esztergom vármegye pénteki időjárása változóan felhős, borult, őszies hangulatú lesz, 14–17 fok körüli nappali csúcs hőmérséklettel, déli széllel és alacsony csapadékvalószínűséggel.

Kövess minket, hogy elsőként értesülhess a legfrissebb időjárás-előrejelzésekről és figyelmeztetésekről!

 

