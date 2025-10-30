október 29., szerda

14 perce

Tudni akarod, milyen lesz a csütörtöki időjárás Tatabányán? Mutatjuk!

Itt vannak a friss előrejelzések. Mondjuk, milyen idő lesz holnap Tatabányán és térségében. Csütörtökön

Kemma.hu

Milyen idő lesz holnap Tatabányán? Mutatjuk ezt is, valamint, hogy miként alakul egész Komárom-Esztergom, és Magyarország időjárása a következő napban. A HungaroMet friss időjárás-előrejelzése szerint reggel nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, miközben északkeleten átmenetileg alacsony felhőzet is képződhet.

Mondjuk, milyen idő lesz holnap Tatabányán
Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Hajnalban, reggel már vastagabb felhőtömbök is érkezhetnek nyugat felől, de csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél többfelé élénk marad, de főként az Észak-, Északnyugat-Dunántúlon erős, sőt arrafelé néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Napközben aztán még nagyrészt fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, majd nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ami már délutántól, késő délutántól északnyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan kisebb eső, záporeső előfordulhat. A délnyugati, déli szél főként a nap első felében még sokfelé lesz élénk, több helyen erős, néhol viharos, majd nyugatira, északnyugatira fordul a szél, és veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható.

Az előrejelzés október 29-én, 21:00 órakor készült.

Milyen idő lesz holnap Tatabányán?

Tatabánya időjárása a nap elején ködös, párás lesz az idő, helyenként gyenge széllel. Napközben rövid időre kisüthet a nap, de alapvetően felhős lesz az ég. A hőmérséklet reggel 8–9 fok, délután 15–17 fok körül alakul. Jelentős csapadék nem várható, de délutánra néhol szitálás előfordulhat.

Reggel, délelőtt

A csütörtöki nap lassan indul: a kora reggeli órákban sűrű köd és párás levegő nehezítheti a közlekedést. A hőmérséklet ekkor 8 fok körül alakul, a szél gyenge vagy szélcsendes lesz.

Délután

A déli órákra a köd fokozatosan feloszlik, enyhén napos, de továbbra is felhős időre készülhetünk. A hőmérséklet 17–19 fok között tetőzik, csapadékra alig van esély. A szél délies irányból mérsékelt marad.

Este, éjszaka

Késő estére ismét megnövekedhet a felhőzet, és párás levegő, valamint gyenge köd térhet vissza. A hőmérséklet 10–11 fok körül alakul, a szél továbbra is gyenge marad.

Riasztás:

Jelenleg nincs érvényben riasztás.

Ilyen lesz tehát a csütörtök napi időjárás

Elmondható tehát, hogy térségünkben enyhe, változékony, de alapvetően száraz csütörtökre készülhetünk. Reggel köd, délután gyenge napsütés várható, csapadék csak elvétve fordulhat elő.

Kövess minket, hogy elsőként értesülj a legfrissebb előrejelzésekről!

 

