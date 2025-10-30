14 perce
Tudni akarod, milyen lesz a csütörtöki időjárás Tatabányán? Mutatjuk!
Itt vannak a friss előrejelzések. Mondjuk, milyen idő lesz holnap Tatabányán és térségében. Csütörtökön
Milyen idő lesz holnap Tatabányán? Mutatjuk ezt is, valamint, hogy miként alakul egész Komárom-Esztergom, és Magyarország időjárása a következő napban. A HungaroMet friss időjárás-előrejelzése szerint reggel nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, miközben északkeleten átmenetileg alacsony felhőzet is képződhet.
Hajnalban, reggel már vastagabb felhőtömbök is érkezhetnek nyugat felől, de csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél többfelé élénk marad, de főként az Észak-, Északnyugat-Dunántúlon erős, sőt arrafelé néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Napközben aztán még nagyrészt fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, majd nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ami már délutántól, késő délutántól északnyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan kisebb eső, záporeső előfordulhat. A délnyugati, déli szél főként a nap első felében még sokfelé lesz élénk, több helyen erős, néhol viharos, majd nyugatira, északnyugatira fordul a szél, és veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható.
Az előrejelzés október 29-én, 21:00 órakor készült.
Milyen idő lesz holnap Tatabányán?
Tatabánya időjárása a nap elején ködös, párás lesz az idő, helyenként gyenge széllel. Napközben rövid időre kisüthet a nap, de alapvetően felhős lesz az ég. A hőmérséklet reggel 8–9 fok, délután 15–17 fok körül alakul. Jelentős csapadék nem várható, de délutánra néhol szitálás előfordulhat.
Reggel, délelőtt
A csütörtöki nap lassan indul: a kora reggeli órákban sűrű köd és párás levegő nehezítheti a közlekedést. A hőmérséklet ekkor 8 fok körül alakul, a szél gyenge vagy szélcsendes lesz.
Délután
A déli órákra a köd fokozatosan feloszlik, enyhén napos, de továbbra is felhős időre készülhetünk. A hőmérséklet 17–19 fok között tetőzik, csapadékra alig van esély. A szél délies irányból mérsékelt marad.
Este, éjszaka
Késő estére ismét megnövekedhet a felhőzet, és párás levegő, valamint gyenge köd térhet vissza. A hőmérséklet 10–11 fok körül alakul, a szél továbbra is gyenge marad.
Riasztás:
Jelenleg nincs érvényben riasztás.
Ilyen lesz tehát a csütörtök napi időjárás
Elmondható tehát, hogy térségünkben enyhe, változékony, de alapvetően száraz csütörtökre készülhetünk. Reggel köd, délután gyenge napsütés várható, csapadék csak elvétve fordulhat elő.
